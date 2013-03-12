Vatikan'da bacadan 'siyah duman' çıktı

Papa 16. Benedictus'un istifa etmesinin ardından, bugün akşam saatlerinde Vatikan'da yapılan Papalık seçimlerinden sonuç çıkmadı. Bacadan siyah çıktı.
Papalık seçimine yarınki oturumlarla devam edilecek. Vatikan geleneklerine göre, kardinallerin oylarını yazdıkları kağıtların yakılmasıyla Sistine Şapeli'nin bacasından çıkan siyah duman, Papa seçiminin sonuçlanmadığı anlamına gelirken, bir kimyasal madde eklenerek elde edilen beyaz dumanın bacadan çıkması durumunda, yeni Papa'nın seçildiği dünyaya müjdeleniyor.
Papalık seçiminde, Papa seçilebilmek için adayın, kardinallerin oylarından 3'te 2'sini yani 77'sinin oyunu alması gerekiyor.