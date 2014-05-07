Vatikan'da 848 pedofil papaz meslekten men edildi

Vatikan 2004'ten bu yana 848 papazın çocuk istismarı nedeniyle meslekten men edildiğini açıkladı. 2572 papaz da aynı suçtan dolayı daha hafif cezalara çarptırıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, verileri Salı günü Vatikan'ın Cenevre büyükelçisi Başpiskopos Silvano Tomasi, Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi'nin sözleşmesinin nasıl uygulandığını izleme toplantısı sırasında açıkladı.

2004 yılından bu yana Vatikan'a bildirilen taciz şikayeti sayısı 3400. Associated Press (AP) haber ajansının Tomasi'den edindiği bilgiye göre açıklanan bu veriler bildirilen ve yargılanan istismar olaylarına dair yıl yıl açıklanan ilk kapsamlı veriler.

Papazlar tarafından istismara maruz bırakılanlar Vatikan'ı çocuk istismarını önlemek konusunda yeterli tedbirleri almamak ve papazları korumakla suçluyor. Tacize maruz kalanlar aynı zamanda çocuk istismarının BM'nin İşkenceyi Önleme Sözleşmesi kapsamına girdiğini de savunuyor.

Başpiskopos Tomasi Pazartesi düzenlenen oturumda, Vatikan'ın işkence sözleşmesini uygulamaya dair yetkisinin Vatikan sınırları içerisinde geçerli olduğunu söylemişti. Vatikan'ın nüfusu sadece 1000 civarındayken, Katolik papazlar başka ülkelerde de görev yapıyor. BM uzmanları ise Tomasi'nn bu savunmasına karşı çıkmıştı.



'Çocuk istismarı işkencedir'



Tomasi Salı günkü oturumda, çocuklara karşı işlenen cinsel suçların işkence olarak kabul edilebileceği fikrine ise karşı çıkmadı. AP'nin haberine göre, hukuçulara göre çocuk istismarı işkence kategorisine dahil edilirse, Vatikan bir dizi yeni dava ile karşı karşıya kalabilir. Zira işkence suçu dünyanın bir çok yerinde zaman aşımına uğramıyor.



AP'nin haberine göre Vatikan 2001 yılında psikoposların pedofil papazları kilise mahkemelerine çıkarmak yerine, bir psikoposluk bölgesinden bir diğer psikoposluk bölgesine gönderdiğini fark ettikten sonra, tüm psikoposların ve diğer dini amirlerin ellerindeki cinsel istismar suçlamalarını tekrar gözden geçirilmek üzere Vatikan'a yollamalarına karar verdi. Ajansa göre Vatikan psikospolara ve dini amirlere istismar suçlamalarını polise bildirmelerini açık bir şekilde ancak 2010 yılında söyledi.



Ajansın haberine göre 2010 yılı, bildirilen şikayetlerin son dönemde en fazla olduğu yıl. Aynı sene Vatikan papazları meslekten çıkarmak yerine ömür boyu dua etme ve pişmanlık gösterme gibi daha hafif cezalara başvurmaya başlıyor. Bu cezalar daha çok papazlıktan çıkarılırsa ömrünün son yıllarını mahrumiyet içerisinde geçirecek olan yaşlı papazlar için tercih ediliyor. Tomasi, hafif cezaların da ceza anlamına geldiğini ve suçlu kişinin "çocuklarla iletişiminin olmadığı bir yere konduğunu" söyledi.



ABD'de istismara maruz kalanların kurduğu ana grup olan SNAP Vatikan'ın açıklamasını olumlu bulurken, sayıları "anlamsız" olarak niteledi ve Kilise'yi papazların isimlerini ve şu anda nerelerde olduklarını açıklamaya çağırdı.



Tomasi, pedofil papazların bir dönem terapi ile iyileştirilebileceğine inanılarak piskyatristlerden sağlıklıdır raporu alıp başka bir psikoposluk bölgesinde görev yapmaya devam etmeleri konusunda da konuştu. "O dönemki kültür bunun olmasına neden oldu," diyen Tomasi, "Ne yazık ki deneyimlerin gösterdiği gibi bu bir hataydı," dedi.



Tomasi BM komitesine "Cezasızlık iklimi yok, evin içini tamamen temizleme niyeti var," dedi.