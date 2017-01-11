Vatikan ve Malta Şövalyeleri arasında prezervatif tartışması

Katolik kilisesinin merkezi Vatikan ve antik Katolik tarikatı Malta Şövalyeleri arasında, tarikatın üst düzey bir yetkilisinin prezervatif skandalı yüzünden gözaltına alınması nedeniyle tartışma yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde, tarikatın hayır işleri yapan bölümünün Myanmar'da binlerce prezervatif dağıttığı ortaya çıkmıştı.

Tarikatın başkanı Albrecht von Boeselager, skandal nedeniyle 8 Aralık'ta görevden alınmıştı.

Boeselager, HIV'le mücadele ve doğum kontrolü çabaları çerçevesinde dağıtılan prezervatiflerden haberi olmadığını ve öğrenir öğrenmez de durdurduğunu söylemişti.

Katolik Kilisesi, yapay doğum kontrol yöntemlerinin kullanılmasını yasaklıyor.

Şimdiyse 900 yıllık tarikat, Boeselager'in görevden alınmasıyla ilgili Vatikan soruşturmasında işbirliği yapmayı reddediyor.

Tarikat, üyelerine Papa Francesco'nun ekibiyle konuşurlarsa, Boeselager'in görevden alınmasıyla çelişecek şeyler söylenmemesi uyarısında bulunuyor.

Tarikatın yayınladığı yazılı açıklamada, Papa'nın araştırmasının "anlamsız" olduğu ve "tarikatın egemenliğinin kısıtlanmasının hedeflendiği" belirtildi.

Prezervatif tartışması, Papa Francesco'yla birlikte kilisede yoğunlaşan ideolojik ayrımı da gözler önüne seriyor.

Papa, kilisenin gelenekleri yerine, merhamet yönünü vurgulamak istiyor ve bu daha muhafazakâr Katoliklerin tepkisini çekiyor.

Tartışma ayrıca, geçmişi Haçlı Seferlerine kadar uzanan tarikat içindeki iç bölünmeleri ve üyelerinin sadakat yeminlerini yerine getirip getirmedikleri konusundaki görüş ayrılıklarını da sergiliyor.