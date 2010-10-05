Vatikan, Robert Edwards'a Nobel verilmesine tepkili

T24- 2010 Nobel Tıp Ödülü, tüp bebek yönteminin mucidi Robert Edwards'a layık görüldü. Ancak Vatikan bu seçimi sert bir şekilde eleştirerek "kabul edilemez" diye niteledi.





Vatikan, tüp bebeğin mucidi olarak bilinen Prof. Robert Edwards'a Nobel Tıp Ödülü verilmesine tepki gösterdi.



Vatikan, Nobel komitesinin seçimini 'kabul edilemez' olarak niteledi.



Doktor Edwards'ın tüp bebek yöntemi için "her türlü etik sınırın aşıldığı bir teknik" ifadesini kullandı.



Her yıl İtalya'da 10 bin tüp bebek doğuyor. Ancak bu yolla bebek sahibi olmak isteyen çiftlere yönelik yasalarda çok fazla engelleyici madde olduğu için İtalyanlar çocuk sahibi olmak isteğiyle Türkiye başta olmak üzere başka ülkelere yöneliyor.



