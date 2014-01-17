T24 LogoT24 Logo
Dünya

Vatikan 'kilise’deki çocuk istismarları' ile ilk kez yüzleşti

Son yıllarda çocuk istismarları ile anılan Katolik aleminin merkezi Vatikan’ın, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında ikinci gözden geçirmesi yapıldı

17 Ocak 2014 08:45

Katolik aleminin merkezi Vatikan ilk kez kamuoyunun gözü önünde çocuk istismarıyla yüzleşti. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi tarafından Cenevre'de düzenlenen toplantıya Vatikan'dan temsilciler katıldı.

Canlı yayınlanan toplantı Vatikan’dan yetkililerin de katılımıyla Cenevre’de düzenlendi. 6 saatlik toplantıda vatikan ilk kez alenen çocuk istismarı ile ilgili soruları yanıtladı.

Vatikan'ı temsil eden komisyonun başkanı ve Başpiskopos Silvano Tomasi, her çocuğun "dokunulmaz" olması gerektiğini söyledi.

Papa Francis, göreve geldikten sonra, kilise’deki çocuk istismarları ile mücadele sözü vermişti. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin altına imza koyan Vatikan için ilk gözden geçirme 1995 yılında yapılmıştı.

ETİKETLER

kiliseçocuk istismarıilk kez yüzleştisoruğağa francis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24