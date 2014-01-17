Vatikan 'kilise’deki çocuk istismarları' ile ilk kez yüzleşti

Katolik aleminin merkezi Vatikan ilk kez kamuoyunun gözü önünde çocuk istismarıyla yüzleşti. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi tarafından Cenevre'de düzenlenen toplantıya Vatikan'dan temsilciler katıldı.

Canlı yayınlanan toplantı Vatikan’dan yetkililerin de katılımıyla Cenevre’de düzenlendi. 6 saatlik toplantıda vatikan ilk kez alenen çocuk istismarı ile ilgili soruları yanıtladı.

Vatikan'ı temsil eden komisyonun başkanı ve Başpiskopos Silvano Tomasi, her çocuğun "dokunulmaz" olması gerektiğini söyledi.

Papa Francis, göreve geldikten sonra, kilise’deki çocuk istismarları ile mücadele sözü vermişti. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin altına imza koyan Vatikan için ilk gözden geçirme 1995 yılında yapılmıştı.