Vatikan'ın hesapları incelenecek

Yıllardır adı yolsuzluklarla gündeme gelen Vatikan Bankası ve Papalık'ın diğer ekonomik varlıklarını denetlemesi için PwC ile anlaşıldığı duyuruldu.

Reuters'in haberine göre, anlaşmayı duyuran Papalık Sözcüsü Federico Lombardi, Papa Françesko’nun yolsuzluk söylentilerine karşı bir denetim şirketi ile anlaşılması konusunda ısrarcı bir tutumu olduğunu vurguladı. Lombardi, “Denetimle birlikte uluslararası finansal standartların gerektirdiği kuralları uygulayacağız” dedi. Bu yılın başlarında Vatikan hesaplarında yapılan inceleme sonucu hesaplarda 1 milyar euroluk açık bulunmuştu.