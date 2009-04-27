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Vatikan film afişini sansürledi

İtalyan sansür heyeti 'Valerie: Cinsel arzularla yanan kadının not defteri' filminin afişini sansürledi.

27 Nisan 2009 03:00

İtalyan sansür heyeti, Vatikan’ın tepkisinden çekindiği için yazar Valerie Tasso’nun kaleminden beyaz perdeye aktarılan 'Valerie: Cinsel arzularla yanan kadının not defteri' filminin afişini sansürledi.

Sansür nedeni afişteki fotoğraf değil, 'nemfoman' (erkek delisi) kelimesi. Afiş TV’de gösterilmeyecek, sadece gösterimin yapılacağı sinema salonlarına asılabilecek.

'Ninfomane' (Aşırı cinsel arzu duyan kadın) anlamına geliyor ve bu kelimeyi Katolikler kullanmamak için özen gösteriyor. Kitabın yazarı Fransız Valerie Tasso, 'İtalya’da fikir özgürlüğü kalmamış. Çok şaşırdım. Üçüncü dünya ülkelerinde bile kelime sansürlenmez. Bütün suç kadınlıkta cinselliğin değerlerini anlayamayan Papa ve Başbakan Silvio Berlusconi’de' diyerek tanıtımının yayından kaldırılmasını protesto etti.

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