'Vatansever Rizeli Gençler' Cerattepe'yi savunanları tehdit etti!

Artvin Cerattepe’de Cengiz-Özaltın ortaklığındaki bakır ve altın madeni arama projesinin iptali için açılan davanın Rize İdare Mahkemesi’nde görülecek duruşması öncesinde, kendilerine ‘Vatansever Rizeli Gençler’ adını veren bir grup, tehdit içerikli bildiri hazırladı. Bildirideki, “Kimse şunu unutmasın burası ülkenin yıkılmaz kalesi Rize'dir, bayrağa karşı olanın hakkı kötektir”, “Çıkarabilecekleri taşkınlıklara ve saldırılara karşı gerekli önlem niteliğinde yardımcı envanterlerimizle geleceğiz.” gibi ifadeler dikkat çekti.

Tehdit dolu ifadelerin yer aldığı o bildiri şöyle:

"Sevgili hemşerilerimiz,

Ülkemizin karışması ve bölünmesi için elinden gelen her şeytanlığı yapan dış mihraklar şimdi de "Cerattepe"yi bahane ederek saf ve temiz Artvin halkını galeyana getirip ikinci bir Gezi Parkı ortamı oluşturmak peşinde.

Ülkemizin utanç kaynağı, maneviyat, millet bilinci yoksunu Öğrenci Kolektifleri de bu fırsattan istifade ortalığı karıştırma niyetinde. Almanya bağlantılı kişilerin finansman desteğiyle çok sayıda araç ve envanterle Rize Adliyesi'ne gelecek olan bu insanlar devletimizin milli çıkarlarına tahammül edemeyen vatan düşmanlarıdır. Dün FETÖ'nün yaptığıyla yarın bunların yapacağı arasında bir fark yoktur.

Bizler duyarlı vatanperver Rizeli gençler olarak duruşmanın yapılacağı 19 Eylül Pazartesi günü saat 08:00'dan itibaren Rize Adliyesi önünde yerimizi alacağız. Hiçbir protesto veya taşkınlığa izin vermeyeceğiz. Kimse şunu unutmasın burası ülkenin yıkılmaz kalesi Rize'dir, bayrağa karşı olanın hakkı kötektir.

Not: Çıkarabilecekleri taşkınlıklara ve saldırılara karşı gerekli önlem niteliğinde yardımcı envanterlerimizle geleceğiz.”