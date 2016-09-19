T24 LogoT24 Logo
Çevre

'Vatansever Rizeli Gençler' Cerattepe'yi savunanları tehdit etti!

“Çıkarabilecekleri taşkınlıklara ve saldırılara karşı gerekli önlem niteliğinde yardımcı envanterlerimizle geleceğiz”

19 Eylül 2016 12:02

Artvin Cerattepe’de Cengiz-Özaltın ortaklığındaki bakır ve altın madeni arama projesinin iptali için açılan davanın Rize İdare Mahkemesi’nde görülecek duruşması öncesinde, kendilerine ‘Vatansever Rizeli Gençler’ adını veren bir grup, tehdit içerikli bildiri hazırladı. Bildirideki, “Kimse şunu unutmasın burası ülkenin yıkılmaz kalesi Rize'dir, bayrağa karşı olanın hakkı kötektir”, “Çıkarabilecekleri taşkınlıklara ve saldırılara karşı gerekli önlem niteliğinde yardımcı envanterlerimizle geleceğiz.” gibi ifadeler dikkat çekti.

Tehdit dolu ifadelerin yer aldığı o bildiri şöyle:

"Sevgili hemşerilerimiz,

Ülkemizin karışması ve bölünmesi için elinden gelen her şeytanlığı yapan dış mihraklar şimdi de "Cerattepe"yi bahane ederek saf ve temiz Artvin halkını galeyana getirip ikinci bir Gezi Parkı ortamı oluşturmak peşinde.

Ülkemizin utanç kaynağı, maneviyat, millet bilinci yoksunu Öğrenci Kolektifleri de bu fırsattan istifade ortalığı karıştırma niyetinde. Almanya bağlantılı kişilerin finansman desteğiyle çok sayıda araç ve envanterle Rize Adliyesi'ne gelecek olan bu insanlar devletimizin milli çıkarlarına tahammül edemeyen vatan düşmanlarıdır. Dün FETÖ'nün yaptığıyla yarın bunların yapacağı arasında bir fark yoktur.

Bizler duyarlı vatanperver Rizeli gençler olarak duruşmanın yapılacağı 19 Eylül Pazartesi günü saat 08:00'dan itibaren Rize Adliyesi önünde yerimizi alacağız. Hiçbir protesto veya taşkınlığa izin vermeyeceğiz. Kimse şunu unutmasın burası ülkenin yıkılmaz kalesi Rize'dir, bayrağa karşı olanın hakkı kötektir.

Not: Çıkarabilecekleri taşkınlıklara ve saldırılara karşı gerekli önlem niteliğinde yardımcı envanterlerimizle geleceğiz.”

 

ETİKETLER

CerattepeDavaRizeVatansever Rizeli Gençler

İlgili Haberler

Cerattepe davası; 751 davacının avukatları mahkeme heyetini reddetti, duruşma salonu terk edildi

Dava öncesi kentte miting, yürüyüş ve oturma eylemi gibi etkinlikler 1 ay yasaklanmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24