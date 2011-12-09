'Vatanımda tedavi olmak istiyorum'

T24 -

Kafasının karıştığını belirten ünlü sanatçı Nilüfer, tedavisiyle ilgili şunları söyledi: “Bazı doktorlar, ‘Bu tür durumlarda kemoterapi almayı hastanın kararına bırakıyoruz’ diyor, bazıları almamın iyi olacağını, bazıları da hiç gerek olmadığını söyledikleri için, bir de yurtdışı görüşü almak istedim. Bu yüzden Brüksel’e gittim.Orada konsültasyonumu yapan doktor da burada görüştüğüm bazı doktorlarla fikir birliğine varınca, ilaç kullanmaya karar verdim. Brüksel’de tedavi olacağım doğru değil. Bu dönemi kendi vatanımda, ailemle birlikte kolayca atlatacağıma eminim.”