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Vatanım Sensin'in kadrosuna Selma Ergeç de dahil oldu

Ergeç, dizide Halide Edib Adıvar’ı canlandıracak

26 Aralık 2016 12:03

Başrollerini Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in paylaştığı, Kanal D’de yayınlanan 'Vatanım Sensin' dizisinin oyuncu kadrosuna Selma Ergeç de dahil oldu. 2 yıl aradan sonra setlere dönen Ergeç, dizide ‘Halide Onbaşı’ olarak da bilinen, Türk edebiyatının önemli kalemlerinden yazar ve siyasetçi Halide Edib Adıvar’ı canlandıracak.

Selma Ergeç, 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için etkileyici konuşmalar yapan usta bir hatip olarak seyirci karşısına çıkacak. Oyunculuğa yaklaşık 2 yıl ara veren Ergeç, bu süreçte evlenip anne olmuştu.

Geçen yıl Can Öz’le Almanya’da evlenen ünlü oyuncu, geçtiğimiz nisan ayında da Yasmin adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirmişti.

Yazar ve siyasetçi Halide Edip Adıvar

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