Vatani görevini yaparken öldü ama şehit sayılmadı

T24 - Kastamonu'da geçen pazar günü askeri aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hava Piyade Uzman Çavuş Mevlüt Boyraz, memleketi Sivas'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Boyraz'ın görev dönüşü evine giderken kaza geçirmesi nedeniyle şehit statüsünde sayılmadığı öğrenilirken, şehitlik yerine aile mezarlığına defnedildi.



Kastamonu- İnebolu karayolunun 10'uncu kilometresinde önceki gün askeri aracın takla atması sonucu Hava Radar Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuşlar Mevlüt Boyraz ve Ahmet Erdönmez kaza yerinde yaşamlarını yitirmişti. Dün Kastamonu’da düzenlenen askeri törenin ardından akşam saatlerinde karayoluyla Sivas'a getirilen Hava Piyade Uzman Çavuş Mevlüt Poyraz’ın cenazesi, Askeri Hastane'nin morguna konuldu.



Bugün Askeri Hastane'den alınan cenaze, öğlen saatlerinde Ulu Cami'ye getirildi. Ulu Cami'de öğlen namazının ardından Uzman Çavuş Poyraz için cenaze namazı kılındı. Türk bayrağına sarılı tabut, askerlerin omuzlarında camiye getirildi. Boyraz için düzenlenen törene Vali Yardımcısı İsmail Koşum, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Bayram ile çok sayıda kişi katıldı.



Boyraz'ın görevini tamamladıktan sonra evine dönerken kaza geçirdiği bu nedenle de şehit statüsünde sayılmadığı aileye bildirildi. Bu bilginin, Kastamonu'da görev yaptığı birliğindeki askeri yetkililer tarafından aileye verildiği öğrenildi. Ayrıca aile, bu bilgiyi Sivas'ta Garnizon Komutanlığı'na da sordu ve aynı yanıtı aldı.



Şehidin babası Ethem Boyraz, bu durumu kendisine başsağlığı dileyen Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Bayram'a sordu. Tuğgeneral Bayram, bunun için gerekli incelemelerin sürdüğünü, buna kendilerinin karar veremeyeceğini ancak bu konuda ailenin gerekli yerlere başvuruda bulunmalarını istedi. Tuğgeneral Bayram, aileye bu konuda elinden gelen yardımı yapacağına dair söz verdi.



Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Hızal da görev sonrası evlerine giderken kaza geçirdikleri için şehit sayılmadığı bilgisinin kendilerine ulaştığını, ailenin hakkını arayacaklarını dile getirdi.



Cenaze töreninde Uzman Çavuş'un eşi, çocukları ve yakınları da katıldı. Şehidin eşi Filiz Boyraz, tören boyunca gözyaşı döktü, yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Boyraz'ın 5 yaşındaki ikiz çocukları Umut ve Mina Cansu ise yakınlarının kucaklarında meraklı gözlerle etrafı seyretti. Kılınan cenaze namazının ardından Boyraz'ın tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada fenalık geçiren Boyraz’ın yakınlarına cami önünde bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. Uzman Çavuşun babası Ethem Boyraz da askerlerin yanında oğlunun tabutunu taşıdı. Boyraz’ın cenazesi daha sonra Şehitlik yerine Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.



Şehit sayılmadığı ileri sürülen Mevlüt Boyraz’ın tabutunun üstünde şehit ibaresinin bulunduğu görüldü.





