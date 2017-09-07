Vatani görevini yapan er, birliğinde ölü bulundu

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Ergene İlçesi\'ndeki 66\'ncı Mekanize Piyade Komutanlığı\'nda vatani görevini yapan piyade er Halil Doğan, birliğin bahçesinde ölü bulundu.

Tekirdağ\'ın Ergene İlçesi\'nde bulunan 5\'nci Kolordu Komutanlığı\'nda bağlı Albay Sait Ertürk Kışlası\'nda bulunan 66\'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'nda vatani görevini yapahn piyade er Halil Doğan ölü olarak bulundu. Birliğin bahçesinde devriye görevini yürüten askerler, bahçe kısmında yerde harekesiz yatan Doğan\'ı görünce yanına gidip uyandırmak istedi. Doğan\'ın tepki vermemesi üzerine askerler durumu komutanlarına bildirdi. Sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Doğan\'ın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemesi ardından Halil Doğan\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Doğan\'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



