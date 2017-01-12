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Vatandaştan valiye: Adı 'Fethullah' diye kimse oğlumu işe almıyor, ismini değiştirmek için yardım edin

"İşten de attılar, biz de bundan çok rahatsızız"

12 Ocak 2017 19:18

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç'tan oğlu Fethullah'ın isminin değiştirilmesi için gereken masrafların karşılanmasını isteyen bir vatandaş, "Oğlumun ismi Fethullah, Bu ismiyle çok sıkıntımız var. Kimse işe almıyor. İşten de attılar. Biz de bundan çok rahatsızız. İsmini değiştirmek için mahkeme masraflarını karşılayamıyoruz" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Necmeddin Kılıç, mahalle toplantılarının ikincisini Kale Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’nda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Kılıç, sorunlarını dinledi.

Toplantıda vatandaşa söz vererek tek tek sorunlarını dinleyen Vali Necmeddin Kılıç, sorunların çözümü noktasında gerekli kurumlara talimat verdi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Necmeddin Kılıç, Kale Mahallesi’nin Çorum’da asayiş konusunda en sorunlu mahallelerden biri olduğunu dile getirerek, "Bu mahalleye bir polis merkezi kurmayı planlıyoruz. Şu anda yer arıyoruz. Asayiş noktasında sorunlarınızı biliyoruz. Yeri bulur bulmaz polis merkezini yapacağız" dedi. 
Bir  mahalle sakini, "Benim çocuklarımdan okulda para isteniyor. Ek kitap almak için istiyorlar. Bizden bunu zorla alıyorlar ama ben ödeyemiyorum" dedi. Vali Kılıç ise, ek kitap almak için öğrencilerden istenen bu paraların alınmasının yasak olduğunu, bununla ilgili soruşturma başlatacaklarını söyledi.

İsmi başımıza dert oldu

Oğlunun ismi yüzünden iş bulamadıklarını dile getiren Meral Özkara, "Oğlumun ismi Fethullah, Bu ismiyle çok sıkıntımız var. Kimse işe almıyor. İşten de attılar. Biz de bundan çok rahatsızız. İsmini değiştirmek için mahkeme masraflarını karşılayamıyoruz" dedi.

Vali Necmeddin Kılıç da, Meral Özkara’nın oğlu Fethullah Özkara’nın isminin değiştirilmesi için mahkeme masraflarının ödenmesi konusunda yardımcı olacaklarını ifade etti. 

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