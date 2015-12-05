Vatandaşlıktan çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı: Arkasında Putin var

Gürcistan'da 2013 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ülkesini terk eden ve hakkında tutuklama kararı bulunan Odessa Valisi eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Gürcistan vatandaşlığından çıkarıldı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili'nin, Ukrayna vatandaşlığına geçen Saakaşvili'nin vatandaşlıktan çıkartılmasına ilişkin kararnameyi onayladığı bildirildi. Saakaşvili, kararın, ülkede gelecek yıl yapılacak genel seçimlere katılmasını engellemek için alındığını söyledi. Mihail Saakaşvili, tüm bu gelişmelerin arkasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'in bulunduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinde yayımlanan açıklamada, "21 Aralık 1967 doğumlu Gürcistan vatandaşı Mihail Saakaşvili, diğer bir ülkenin vatandaşlığına geçmesi nedeniyle vatandaşlıktan çıkarılmıştır" ifadesine yer verildi. Açıklamada kararın, Gürcistan'da vatandaşlık kanunun bir maddesine dayanılarak verildiği belirtildi.

Saakaşvili: Arkasında Putin var

Saakaşvili, Gürcü "Rustavi 2" televizyona vatandaşlıktan çıkarılması kararını değerlendirdi. Eski Gürcistan Başbakanı Bidzina İvanişvili'nin talimatıyla vatandaşlıktan çıkarıldığını savunan Saakaşvili, hükümetin, kendisinin 2016 yılındaki parlamento seçimlerine katılmasının yolunu kesme çabası içinde olduğunu iddia etti.

Mihail Saakaşvili, tüm bu gelişmelerin arkasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'in bulunduğunu da ileri sürdü.

Gürcistan hükümetinin başından beri kendisini tutuklamak istediğini belirten Saakaşvili, "Putin ve Medvedev'in desteklediği İvanişvili de bunu defalarca söylemişti. Bu nedenle ülkemi terk etmek zorunda kaldım ve Ukrayna'ya gittim" dedi.

Pasaportumu alabilirler ama...

Saakaşvili, Ukrayna'nın da Gürcistan gibi geleceği ve özgürlük için mücadele verdiğini belirterek, Ukrayna'nın başarısının ve kurtuluşunun Gürcistan'ın da kurtuluşu olacağını söyledi.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı, "Benden pasaportumu alabilirler ama kimse Gürcü olduğum gerçeğini ve Gürcistan'a sonsuz sevgimi değiştiremez. Mutlaka döneceğiz ve hep birlikte kazanacağız" sözlerine yer verdi.

Saakaşvili'nin partisinden tepki

Saakaşvili'nin liderliğindeki Birlik Ulusal Hareketi Partisi, eski cumhurbaşkanının vatandaşlıktan çıkarılmasının siyasi amaç taşıdığını savunarak, hükümeti yasal mekanizmaları siyasi hedefleri doğrultusunda açık bir şekilde kullanmakla suçladı.

Parti üyeleri, 2016 genel seçimleri yaklaşırken Saakaşvili'nin Gürcistan'daki siyasi gelişmelerden mümkün olduğunca uzak tutulmasının amaçlandığını da iddia etti.

Ukrayna vatandaşlığını alıp Odesa'ya vali oldu

Adalet Bakanlığı, Ağustos ayında Ukrayna makamlarından Saakaşvili'nin bu ülkenin vatandaşlığına geçip geçmediğinin teyit edilmesini istemiş, gelecek bilgi doğrultusunda eski cumhurbaşkanının vatandaşlıktan çıkarılması için işlem başlatılacağını duyurmuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Gürcistan'da 2013 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ülkesini terk eden ve hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'ye Ukrayna vatandaşlığı vermiş ve Odessa Valisi olarak atamıştı.