Yeni Zelanda'da "vatandaşlık maaşı" uygulaması

Geçtiğimiz aylarda Hollanda, Kanada ve Finlandiya’da tartışılmaya başlanan "vatandaşlık maaşı" uygulaması Yeni Zelanda'nın ana muhalefet partisince de gündeme alınıyor.

Yeni Zelanda’da ana muhalefetteki İşçi Partisi, tüm Yeni Zelandalılara belli bir “vatandaşlık maaşı” bağlanması ve devletin sağladığı diğer tüm yardımların kesilmesini ön gören bir yasa tasarısını parti gündemine aldıklarını açıkladı.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, geçtiğimiz aylarda benzer planlar Hollanda, Kanada ve Finlandiya’da da gündeme gelmişti.

Yeni Zelanda ana muhalefet lideri Andrew Little bu uygulamanın “yapısal işsizliğin artması olasılığını ortadan kaldırabileceğini düşündüklerini” dile getirdi ve konuyu Mart ayı sonunda tartışma açacaklarını belirtti.

Zeni Zelanda merkezli haber sitesi Stuff’a konuşan Little “Ülkemizdeki gelir destek sistemi çalışmayı bırakan herkesin hakkı olan yardımları alabilmek için bir bekleme sürecinden geçmesini, bürokrasi ile uğraşmasını, bir sürü form doldurmasını ve bütün bunları yeni bir iş bulmaya çalışırken yapmasını öngörüyor” dedi.

Little sözlerine “ Biz bu nedenle sorunsuz, kolayca işleyen ve kişinin işe girip çıkmasını basit bir hale getirip ona temel bir gelir sağlayan bir sistemi tartışmamız gerektiğini düşünüyoruz” diyerek devam etti.

İsviçre önümüzdeki aylarda benzer bir uygulamayı yürürlüğe sokabilmek için referanduma gidecek.