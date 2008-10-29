Vatandaşlarını izleyen ülkeler!

Casusluk dendi mi akla James Bond gelir. Son teknolojiyle donatılmış olan casusumuz, kötü adamlara karşı mücadelesini hiçbir zaman yitirmez. 007 bir standarttır, hatta gerçek hayatta bile. Artık gün geçtikçe daha fazla hükümet, suçla mücadele bahanesi altında yurttaşlarını gözetlemeye başlıyor. Ama herkesin kafasındaki soru aynı: Kim iyi, kim kötü?Verilerin kaydedilmesi konulu AB direktifi, Ocak başından bu yana Almanya’da bir kanun hükmünde geçerli. Bu yüzden, cep telefonlarının tüm bağlantı verileri ve e-posta trafiği kaydediliyor. Bu kayıtların masum ya da şüpheli olması türünden bir ayrım gözetilmiyor. Bu da demek oluyor ki, herkese potansiyel suçlu gözüyle bakılıyor. Ama bunun teröristlerin gözünü korkuttuğunu söylemek güç. “Onlar böyle önlemlerin üstesinden gelmeyi çoktan öğrendiler,” diyor veri saklama grubunun başındaki Ricardo Remmert-Fontes.Diğer Avrupa ülkeleri de kanunlarını bu doğrultuda değiştirdiler. Haziran ayından beri, İsveç gizli servisi FRA, İsveç hatlarından akan tüm uluslararası e-posta trafiğini kontrol yetkisine sahip.FRA, bağlantı bilgilerini saklamakla yetinmiyor, e-posta içeriklerini de analiz ediyor. Bunun için de hiçbir yasal düzenlemeye ihtiyaç duymuyor. Tüm Avrupa’da AB direktiflerini en katı şekilde uygulayan ülke burası... İşin içinde olanlar, İskandinav ülkesinin asıl amacının Rusya’nın internet trafiğini denetlemek olduğunu söylüyor. Zira Rusya’nın veri alışverişinin %80’i İsveç’ten geçiyor. Ama bu casusluktan İsveç halkı da yakınıyor.Meclisin bu kanunu kabulü üzerine 1 milyondan fazla İsveçli, durumu e-postayla protesto etti. Privacy International’ın yaptığı bir araştırmaya göre, AB ülkeleri arasında İsveç’i İngiltere ve Fransa takip ediyor. İngiltere’de verilerin gözetlenmesi kanunlarla denetlenmese de, farklı iletişim kanallarının denetim altında tutulması yaygın bir uygulama.Fransa ise, internet sağlayıcıların kullanıcı verilerini saklamasını ve polisin isteği üzerine sunmasını zorunlu kılacak bir kanun hazırlığı içinde. Birtakım politikacıların isteği kabul olursa, parola ve kullanıcı adları da devletin sakladığı veriler arasında yer alacak. Dünyanın diğer ucuna baktığımızda ise Avustralya’nın farklı bir gözetleme modeli peşinde olduğunu ve vatandaşlarının finansal bilgilerini denetim altında tutmayı planladığını görüyoruz.Avustralyalılar bu şekilde, kimlerin kredi talebinde bulunduğunu görebilecekler. Bunun açıklaması da, kredi ödemelerinde yapılan usulsüzlüklerin önüne geçmek. Bir diğer uygulama ise 480.000 okul öğrencisinin fotoğrafları ve temas bilgileriyle birlikte OneSchool veritabanına girilmesi. OneSchool’da çocukların performans değerlendirmeleri ve kariyer planları da yer alacak. Bu bilgileri devlete teslim etmeyenler ise, eğitim bakanı Rod Wellford’un önerisi kabul olursa cezalandırılacak ve devlet okullarında okumaları engellenecek. Veri gözetleme dendi mi, diğerlerine örnek olan ülke elbette ABD.11 Eylül olaylarının hemen ardından kabul edilen Vatandaşlık Kanunu, Amerikalıların bireysel haklarını çiğneyen çoğu uygulamayı “terörizmle savaş” gerekçesiyle açıklamaya çalışıyor. Bu durum özellikle de yabancılar için geçerli. ABD yetkilileri yıllardan beribiyometrik veri topluyor.Privacy International adlı örgütün dünya çapında yürüttüğü araştırmanın sonuçları şöyle;ABD’de tüm ulusal telefon hatları dinleniyor ve yabancı ülkelere yollanan postalar okunuyor.Avusturya’da cep telefonları, herhangi bir yargı kararı olmadan dinlenebiliyor.Cep telefonlarının bağlantı verileri ve e-posta trafiği altı ay boyunca kaydediliyor.İsrail’de telefonlar, yasadışı yollardan dinleniyor ve diğer iletişim yöntemleri de kontrol ediliyor.Hindistan’da, özellikle de hükümete ait olmayan örgütler, çok sıkı şekilde yasadışı yollardan gözetleniyor.Neredeyse hiçbir veri koruma yasasının bulunmadığı Malezya’da, video kameralarla gözetleme çok yaygın.Çin’de tüm elektronik iletişim yöntemleri sıkı denetim altında.Avustralya gözetleme kapsamını genişletti ve artık kişisel e-posta bilgileri de kaydediliyor.İletişimin dinlenmesi ve verilerin illegal olarak kaydı Rusya’da çok yaygın.AB direktiflerinden önce de veriler zaten kaydediliyordu.İsveç gizli servisi tüm e-posta ve SMS’leri analiz ediyor.CHIP Dergisi