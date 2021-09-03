Vatandaşların döviz mevduatları 236,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatlarının toplamı 236 milyar 196 milyon dolarla rekor seviyeye çıktı.

TCMB verilerine göre 27 Ağustos haftasında toplam döviz mevduatları bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyar dolarlık artış göstererek 236,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle döviz mevduatlarında yeni rekor kırılmış oldu.

Bundan önceki rekor seviye 236,1 milyar dolarla 22 Ocak haftasında kaydedilmişti.

Parite etkisinden arındırılmış veriye bakıldığında ise döviz mevduatlarında 27 Ağustos haftasında 3,1 milyar dolarlık artış kaydedildi.

Toplam mevduatlar içinde gerçek kişi yani hane halkının mevduatı 1,2 milyar dolar artarak 146 milyar 227 milyon dolara yükselirken, tüzel kişilerin mevduatları ise 2,7 milyar dolar artarak 87 milyar 235 milyar dolara çıktı.