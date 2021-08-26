Vatandaşların döviz mevduatı 15 milyon dolar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 20 Ağustos haftasına ilişkin Haftalık Para ve Banka istatistiklerini yayımladı.

Buna göre; yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 20 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 15 milyon dolar düşerek, 232 milyar 231 milyon dolara geriledi.

Ancak hesaplardaki düşüş parite etkisinden kaynaklandı. Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatları son haftada 62 milyon dolar arttı.



Son haftada hane halkı hesaplarında yükseliş olurken şirketlerde ise düşüş oldu.

20 Ağustos işlem haftasında gerçek kişi (hane halkı) mevduatları 643 milyon dolar artarak 144 milyar 995 milyon dolara yükseldi. Tüzel kişilerin (şirket) mevduatları ise 659 milyon dolarlık düşüşle 87 milyar 894 milyar dolara geriledi.