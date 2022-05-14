Vatandaşları dolandırıp, paraları böyle saydılar!

Ankara'da kilometresi yüksek olan tam 211 aracın göstergesinde oynama yaparak satan ve buradan gelen parayla tefecilik yoluyla 450 vatandaşı mağdur eden Haydar İleriler'in lideri olduğu İleriler Suç Örgütü'nün bir videosuna ulaşıldı. Suç örgütü üyelerinin, dolandırdıkları vatandaşların deste deste parasını alay ederek saydıkları görüntülerde, örgüt üyesi Cem İ. elindeki binlerce liralık para destesini sayarken parmak ıslatma aparatı olarak örgüt üyesi Durmuş Ö.'nün dilini kullandı. İkili birbirine dil çıkararak gülüşürken, arka planda ise telefon görüşmesinde başka bir mağduru tuzağa çekmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen "İleriler" suç örgütünün 35 üyesine operasyon düzenleyerek çökermişti. Örgütün, yüksek faizle tefecilik yaparak 200 kişiyi borçlandırdığı ve ödeme yapamayan kişilere boş senet imzalatarak mal varlıklarına ipotek koydurduğu ortaya çıkmıştı.

Tefeciliğin yanında kurdukları 13 paravan şirket üzerinden satın aldıkları yüksek kilometre araçların kilometrelerini düşürme yöntemiyle 211 aracın satışını yaptıkları tespit edilmişti. Mali polis ilk incelemesinde Haydar İleriler liderliğinde, oğlu, iki kardeşi ve yeğeni ile birlikte suç örgütünü kurduklarını ve ihtiyacı olan vatandaşa yüksek faiz ile tefecilik yaptığını tespit etti. Suç örgütü, satın aldıkları yüksek kilometreli araçların kilometresini düşürme yöntemiyle vatandaşa sattıkları buradan elde ettikleri geliri ise tefeye sermaye yaptıklarını belirlemişti.

Sabah'tan Ömer Çetin'in haberine göre; Mali polis, TÜVTÜRK, Noterler Birliği ve araç alım satım sitesi ile yazışma yaparak HGS (Geçmiş Muayene Bilgisi) ve satılan araçların bilgilerini talep etti. Ardından aracı örgüte ilk satan kişi kaç kilometrede sattığı ve örgütten son alan kişinin kaç kilometreden alındığı bilgisi teyit edildi. Mali polis çalışmalarını 4 aşamada devam ederken ileriler suç örgütünü işlerini yürüttüğü oto galeri dükkanına kamera yerleştirdi. Kameradan habersiz olan örgüt, vatandaşları nasıl dolandırdıklarını konuşmalarında itiraf etti.

İleriler suç örgütü, 13 paravan şirketi özellikle yakalansa bile ceza almayacağı düşündükleri 60 yaşındaki birinin üzerine yaptı. Dolandırıcılar araç alım satım sitesi üzerinde yüksek kilometreli araçları tespit etmelerinin ardından paravan şirketler adına açtıkları tek kullanımlık GSM hatlar ile araç sahiplerini arayarak anlaşma sağladı. Araç başına satış yapan elemanlar, anlaştıkları araçları kendi üzerine aldı. Dolandırıcılar alınan araçların önce plaka değişikliği ardından da kurdukları paravan şirketler üzerinden birbirine satış işlemi. Örgüt lideri ve yöneticiler, "Şirketler bizim üzerimize değil, satışları biz yapmıyoruz. Hiçbir yerde adımız geçmiyor" şeklinde konuşma yaptıkları ortaya çıktı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 süren teknik ve fiziki takip sonrası, 200 polisin katılımıyla "İleriler" suç örgütünün 35 üyesine yönelik 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt lideri Haydar İleriler, araç satın almak için hızlı tren ile Eskişehir'e gideceği öğrenildi. Mali polis Ankara Garı'nda Haydar İleri'yi gözaltına alarak ev araması için ikametine getirdi. Ekipler, binanın anahtarını istediği sırada evin ziline basarak evdekilere haber verdi. Bina kapısının köşesine saklanan Haydar İleriler'in oğlu polis ekiplerinin dikkati üzerine yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ankara emniyetinde işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Suç örgütü üyesi Cem İ. ile Durmuş Ö. arasında geçen para sayma görüntüsü vatandaşı dolandırırken eğlendiklerini de ortaya çıkardı. Cem İ. elindeki para destesini saymaya başladığı sırada yanında bulunan Durmuş Ö. dilini çıkardı. Cem i. Parmağını Durmuş Ö.'nün diline götürerek adete parmak ıslatma aparatı olarak kulandı. İkili bunu birkaç aynı harekete tekrarlarken finali ise birbirlerine dil çıkararak tamamladı. Video çekildiği sırada bir ayrıntı daha görüntülere yansıdı. İkili şakalaştığı sırada arkadan duyulan seste araç pazarlığı yapıldığı ve mağduru tuzağa çekmeye çalıştıkları duyuldu.