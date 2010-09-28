-VATANDAŞLARA FATURABANK UYARISI ALANYA (A.A) - 28.09.2010 - Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ ve Telekom yetkilileri, vatandaşları, ''faturabank'' adı altında faaliyet gösteren iş yerlerine fatura yatırmamaları konusunda uyardı. Yetkililer, buralara para yatıran çok sayıda kişinin mağdur olduğunu söyledi. Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AKEDAŞ) Alanya İşletme Müdürü İbrahim Şirin, faturabank adı altında faaliyet gösteren işyerlerine elektrik faturası yatıran çok sayıda kişinin mağdur olduğunu, bu nedenle kendilerinin de sıkıntı yaşadığını bildirdi. Faturabankların, bankalarla özel bir anlaşma yaparak faaliyet göstermesi gerektiğini, ancak Alanya'daki faturabankların büyük çoğunluğunun bankalarla bir bağlantısı olmadığını vurgulayan Şirin, ''Bu işyerleri sizden aldıkları paralarI bankalara elden yatırıyorlar. Yani herhangi biri sizin adınıza faturayı bankaya yatırmış gibi oluyor. Çoğu zaman da yatırmıyorlar ya da geç yatırıyorlar. Bu yüzden çok sayıda kişinin elektriği kesiliyor'' dedi. Faturabanklara yatırılan ve ödenmeyen faturalardan kendilerinin hiç bir sorumluluğu olmadığının altını çizen Şirin, faturabankların hiç birisinin AKEDAŞ'la bir anlaşmasının olmadığını bildirdi. -TELEFONLARI KESİLENLER- Alanya Telekom Eski Müdürü Nihat Başkaya da vatandaşları faturabanklara para yatırmamaları konusunda uyardı. Başkaya, şunları söyledi: ''Alanya'da 15 yıla yakın bu görevi yürüttüm. Bu süre içerisinde faturabanklara para yatırıp da mağdur olan yüzlerce insan tanıdım. Faturabanklara para yatıran çok sayıda abonemizin telefon ve internet bağlantılarının kesildiğini biliyorum. Bu tür işyerleri genellikle vatandaştan parayı alıyor, ancak bize aylar sonra yatırıyor. Bazen de hiç yatırmıyor. O nedenle de sık sık vatandaşla biz karşı karşıya geliyoruz. Faturabankların aslında bankalara teminat mektubu verip, onların sistemi üzerinden bu işi yapması gerekirken yüzde 90'ı bunu yapmıyor ve vatandaştan aldığı parayı elden yatırıyor. Bunları da kimse yeterince denetlemiyor. Bunların denetlenmesi ve incelenmesi lazım.'' Faturabank olarak faaliyet gösteren işyerleriyle ilgili kendilerine de şikayetler geldiğini anlatan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Yenilap, faturabank ya da başka isimler altında faaliyet gösteren ve fatura tahsilatı yapan, ancak ruhsatı bulunmayan işyerlerine sıkı denetim başlatacaklarını kaydetti.