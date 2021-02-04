Vatandaşlar, 1 milyar dolarlık döviz sattı

Yurtiçinde yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Ocak haftasında 1 milyar 50 milyon dolar azalarak 235 milyar 56 milyon dolara geriledi. Kurdaki geri çekilmenin sinyallerinin başladığı geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı hem tüzel kişilerin hem de bireysellerde azalma gösterdi. 15 Ocak haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında çözülme yaşanmıştı.

Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre; Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Ocak haftasında 22 Ocak haftasındaki 236 milyar 106 milyon dolardan 235 milyar 56 milyon dolara indi. Ocak ayının son haftası hem bireyler hem de tüzel kişiler döviz mevduatını azalttı.

28 Ocak haftasında bireylerin döviz mevduatı 487 milyon dolar azalarak 149 milyar 521 milyon dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatı 563 milyon dolar artarak 85 milyar 535 milyon dolara indi.