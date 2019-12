Vatandaşın umudu yok!

T24 - Cumhurbaşkanı çıkan yorumlara üzüldü, Başbakan’ın da ‘morali bozuluyor’, Genelkurmay Başkanı ise ‘moral verme gezisinde. Peki vatandaş nasıl?





Milliyet, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un morallerin bozuk olduğu yolundaki beyanları ardından “sizin moraliniz nasıl” sorusunu yönelttiği vatandaşlardan şu tepkileri aldı:



Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: Ağır bir kriz yaşadık. İşlerin düzelebilmesi için sinir sisteminin de düzgün çalışması lazım. Mevcut siyasi gerginlikte ülkenin önünü açacak işler yapmak mümkün değil. Empati yapmamız lazım. Kısaca şu anda iş dünyasının moralini siyasetteki gerginlik bozuyor.



Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Galip Ensarioğlu: Türkiye bir normalleşme süreci yaşıyor. Bunlara alışmak zaman alır. Buna alışık olmayanların da morali bozulabilir. Alışılagelmiş düzenden menfaat, güç, makam devşirenler var. Düzen bozulduğu zaman bunların moralleri bozulabilir. Moraller bozulabilir ama kimsenin tepesi atmasın. Birbirimize moral vermemiz lazım. Biz umutluyuz.



Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Başkanı Erkan Güral: Biz moralli bir şekilde geçmişi unuttuk. Önümüzdeki dönemde moralli olabilmek için başımızdaki yöneticilerin moralli olması gerek. Ülkenin şu anda en çok ihtiyacı olan şey moral. Önümüzdeki dönem için moralimizi bozacak bir sebep de, bir belirsizlik de yok. Küresel krizden de çıkış sinyalleri alınıyor.



Haşim Coşkun (50, emekli esnaf): Tekel işçilerinin maruz kaldığı haksızlık ve çözümsüzlüğe sürüklenen hareket en çok canımı sıkan konu. Hükümet işçilere meydan okuyup müdahale edeceğini söylüyor. Aslında orada ekmek davası veriliyor. Ülkenin her tarafındaki siyasi gerginlik moralimi bozuyor.



Ercan Karakartal (45, döviz bürosu çalışanı): Ailemin işlettiği küçük bir bakkal var. KOSGEB kredisi için başvurdum ama tapum yok diye kapıyı gösterdiler. Küçük esnafı adeta bitiriyorlar, zaten hiç değer vermiyorlar.



Osman Çorum (26, teknik eleman): Üniversiteyi bitirmeme rağmen istediğim işi bulamadığım için teknik serviste çalışıyorum. Maaşım asgari ücret düzeyinde, evlenmek için harekete bile geçemiyorum çünkü nasıl bir gelecek beni bekliyor, bilemiyorum.



Gizem Tokgöz (22, üniversite öğrencisi): 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okuyorum. Babam son harcımı zor denkleştirip getirdi. Son üniversite harcım olduğu için sevinsem de hayata atıldığımda beni bekleyen soru işaretleri moralimi bozuyor. Bulacağım iş benim geçimimi sağlayacak mı ya da geleceğimi kurabilecek bir işim olacak mı diye düşünüyorum.



Talih Şafak (35, restoran şefi): Tüm müşterilerimizin morali bozuk. Döner kesen eleman dertleşmekten işini zor yapıyor. Et dönerin yerini tavuk döner aldığı için kar oranımız azaldı. Hükümetin yanlış politikalarının bedelini vatandaştan çıkarıyorlar. Elektrik ve su faturaları belimizi büküyor. İstanbul’da elektriği bu kadar pahalıya kullanmak bizi zorluyor.



Hüseyin Başer (30, bilgisayar mağazası müdürü): Geçen yıla göre işlerimiz yarı yarıya düştü. Kredi kartına dayanan müşteriler nedeniyle nakit girdimiz neredeyse yok. Yeni ev aldım, banka taksidini ödemekte zorlanıyorum. Birkaç ay ödeyemesem banka hemen harekete geçer. Bu nedenle her ay başına moralim bozuk giriyorum.



Ahmet Önem (44, tercüman): Bu devirde kimin morali düzgün olabilir? İşler her gün kötüye gidiyor. Kolumu kırdım, devlet hastanesinin kapısında iki hafta ameliyat günü bekledim, işlerim aksadı. Moralim en çok buna bozuldu.



Hasan Sağlam (35, turizmci): Benim de moralim bozuk. Talimhane’de turizm ofisimiz var ama 15 gündür siftah yapamadık. Ofisi her gün açıp kapatıyoruz. Sadece telefonlara bakıyoruz.



Nuri Özel (59, seyyar simitçi): Geçen yıl 250 simit satarken bugün günde 60 simidi zor satıyorum. 8’i çocuk 10 kişiye bakıyorum. Ay sonunu getiremediğim için bu yaşıma rağmen ek iş arayacak duruma geldim. Benim moralim bozuk olmasın da kimin olsun? Torunlarımın okuduğunu görmek bile beni sevindirmiyor.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hindistangezisi sırasında Türkiye ‘den gelen haberler üzerine şöyle konuşmuştu:



“Ben üzülerek yeni bir anayasa için zamanlama açısından bu fırsat kaçırıldı dedim.



Benimki hayıflanmaydı. Söylediklerimin farklı şeylere çekilmesini ne hoş karşılarım, ne de anlarım”





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin, “Askerin morali bozuk” diyen Genelkurmay Başkanı Başbuğ ile görüşüp görüşmediğini sormaları üzerine şu yanıtı verdi: “Hayır. Ben sizin önemsediğiniz kadar önemsemiyorum da onun için. Benim de moralim zaman zaman bozuluyor biliyorsunuz. Bazen şirazesinden çıktığı da oluyor”





Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, TSK hakkındaki iddialar ve intihar eden subaylarla ilgili sorulara sert yanıt vermişti. Başbuğ “Bunlar askerimin moralini bozuyor. Askerimin moralini bozan herkesle savaşırım” demişti





Moralini bozmayan da var



Hayri Taş (41, lokantacı): Allah’a şükür, moralim iyi. Ne yapalım, hayat devam ediyor. Herkes taşın altına elini sokarsa, sorunlar da çözülür.”



Çağatay Sayoğlu (24, üniversite öğrencisi): Kurumlar artık çatışmanın da ötesine gitmiş durumda. Manzaraya bakınca ister istemez vatandaşın da morali bozuluyor. Çünkü iş olanakları kısıtlı, insanlar endişeli.