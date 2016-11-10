Vatandaşın romantik teklifine belediye 'evet' dedi

Tokat'ta gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna'nın sonbahar yapraklarının süpürülmemesi için Tokat Belediyesi'ne verdiği dilekçe kabul edildi. Kent merkezinde bulunan parklarda 4 gün boyunca yapraklar süpürülmeyecek.

DHA’da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde sonbahar yapraklarının sokaklardan süpürülmemesi için Tokat Belediyesi’ne dilekçe veren gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna’nın dilekçesi kabul edildi. Kent merkezinde bulunan parklarda 4 gün yapraklar süpürülmeyecek. Tokat Belediye Başkanlığı’na dilekçe vererek sonbahar yapraklarının süpürülmesinden dolayı şikayetçi olduğunu belirten Tuna, “Yaprakların kalmasını ve sonbaharın tadını yaşamak istemiştim. Ve onlardan da olumlu cevap geldi. Aradılar ve ‘Yapraklar süpürülmeyecek sonbaharın tadını çıkarabilirsiniz. Bunu Tokat halkına duyuracağız’ dediler. Ben de köpeğim ‘Rocky’ ile birlikte parka geldim ve oyun oynuyoruz şimdi” diye konuştu.

“Beni en çok şaşırtan da Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler’in de aynı kararı alması oldu” diyen Tuna, “Şu anda aynı uygulama Turhal ilçesinde de devam ediyor. Ben tüm yetkililere teşekkür ediyorum’’ dedi. Vatandaşlar ise doğal görünümün daha güzel olduğunu, son yaprak düştükten sonra süpürülmesi gerektiğini söylediler.