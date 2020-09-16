Vatandaşın Eurobond aşkı büyüyor

Vatandaşın Eurobond sevdası giderek büyüyor. Bloomberg haber ajansı, Türkiye’de yerleşik kişi ve kuruluşların bu yıl içinde 4 milyar dolar döviz cinsinden bono aldığını, böylece vatandaşın elindeki yabancı para cinsinden bonoların tutarının 17.1 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

Bloomberg, vatandaşların Eurobond’lara yönelmesinin ardında, TL mevduat faizlerinin enflasyonun gerisinde bulunmasının yattığını belirtti. Her ne kadar mevduat faizleri Ağustos ayından itibaren yükselerek yüzde 11.76’ya gelmiş olsa da, tüketici enflasyonunun yüzde 12 seviyesinde olması, Eurobond’ların cazibesini artırıyor. Bankalar dolar mevduatına ortalama yüzde 1.6 yıllık faiz veriyor. Buna karşılık Türkiye’nin dolar cinsinden bonolarının faizi ortalama yüzde 6.54 seviyesinde bulunuyor. Bazı şirketlerin Eurobond’ları ise yüzde 7 faiz veriyor.

Türkiye’de devlet, bankalar ve özel sektör şirketlerinin ihraç ettiği 199 milyar dolarlık Eurobond bulunuyor...