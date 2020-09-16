Vatandaşın Eurobond aşkı büyüyor

Bloomberg, vatandaşların Eurobond’lara yönelmesinin ardında, TL mevduat faizlerinin enflasyonun gerisinde bulunmasının yattığını belirtti. Her ne kadar mevduat faizleri Ağustos ayından itibaren yükselerek yüzde 11.76’ya gelmiş olsa da, tüketici enflasyonunun yüzde 12 seviyesinde olması, Eurobond’ların cazibesini artırıyor. Bankalar dolar mevduatına ortalama yüzde 1.6 yıllık faiz veriyor. Buna karşılık Türkiye’nin dolar cinsinden bonolarının faizi ortalama yüzde 6.54 seviyesinde bulunuyor. Bazı şirketlerin Eurobond’ları ise yüzde 7 faiz veriyor.
Türkiye’de devlet, bankalar ve özel sektör şirketlerinin ihraç ettiği 199 milyar dolarlık Eurobond bulunuyor...