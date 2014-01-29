Vatandaş polise kısa mesaj atabilecek

Vatandaşların, "155 Polis İmdat Acil Çağrı" kısa numarasını kullanarak cep telefonlarından acil durumlarda ihbar ve şikayette bulunabileceği "155 SMS" servisi 1 Şubat'tan itibaren hizmete girecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet teşkilatının, yurt çapında vatandaşların polise daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla teknolojinin getirdiği iletişim ve haberleşme sektöründeki yenilikleri bünyesine katarak ilerlediği bildirildi.

Vatandaşların, 155 Polis İmdat Acil Çağrı merkezleriyle polise daha hızlı ve kolay erişebildiği belirtilen açıklamada, bu çerçevede 155 SMS servisinin de hayata geçirileceği ve konuya ilişkin en fazla talebin ise engelli vatandaşlardan geldiği ifade edildi.

Zor bir durumla karşılaşan vatandaşların 155 SMS ihbar servisine SMS (kısa mesaj) atarak ihbar veya şikayette bulunabilecekleri vurgulandı.

Açıklamada, engelli vatandaşların, hayatlarını kolaylaştıran hizmet sayesinde, polisin kendilerine bir kısa mesaj kadar yakın olduğunu bilerek, güvenlik hizmetini her koşulda almanın ve değerli bireyler olmanın özgüvenini yaşayacakları kaydedildi.

Emniyet teşkilatının böylece, Engelsiz Türkiye Projesi kapsamında engellerden bir tanesini daha kaldırdığına dikkat çekilen açıklamada, acil durum, ihbar ve şikayetlerin cep telefonlarından SMS gönderilerek iletilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü ve telefon operatörleri arasında alt yapı hazırlık ve uygunluk çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Vatandaşların, "155 Polis İmdat Acil Çağrı" kısa numarasını kullanarak cep telefonlarından acil durumlarda ihbar ve şikayette bulunabileceği 155 SMS servisinin, 1 Şubat'tan itibaren hizmete gireceği bildirildi.

İlk etapta SMS ihbarlarına interaktif olarak geri dönüş yapılmayacağına değinilen açıklamada, kısa mesaj içeriğine, ihbarla ilgili tüm bilgilerin eksiksiz olarak yazılması gerektiğinin de altı çizildi.

SMS'ler hangi konumdan gönderilmiş ise ihbar, o coğrafi konumdaki ilin 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine iletilecek.