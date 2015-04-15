'Vatandaş olmayan Ermenileri deport edebilirdik ama etmiyoruz, AP kararı bir kulağımızdan girer, birinden çıkar'

Kazakistan ziyareti öncesinde, Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak ‘Ermeni Soykırımı’ oturumunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ülkemizde 100 bin vatandaş olmayan ve olan 100 bin Ermeni var. Acaba onlarda kaç tane var. Bizim ülkemizdeki Ermenilere karşı ters ve olumsuz bir tavrımız oldu mu? Vatandaş olmayanları deport edebilirdik ama etmiyoruz” dedi.

Erdoğan, oturumla ilgili şunları söyledi:

Bildiğim inandığım bir şey var. Biz niye millet olarak veya medyamız olarak savunmada duruyoruz anlamakta zorlanıyorum. Benim cumhurbaşkanı olarak savunma derdim yok. Soykırım diye bir leke üzerimizde yok. Ermenistan başta olmak üzere parlamentosunun kapısını onlara açanlara sesleniyorum. Şu anda benim ülkemde vatandaş veya vatandaş olmayan olmak üzere 100 bin Ermeni var. Acaba onların ülkesinde kaç tane Ermeni var.

Akdamar Adası’nda oradaki Ermeni Ortodoks kilisesini restorasyonunu, renovasyonunu devletin kasasından yaptık. Orada ayinlerini yapıyorlar.

Avrupa Parlamentosu hangi tür kararı alırsa alsın, bir kulağımızdan girer, bir kulağımızdan çıkar. Türkiye’nin böyle bir suçu kabul etmesi mümkün değildir.

'Demirtaş işine baksın'

Erdoğan'ın Ağrı'da 1'i PKK'lı ve Cezmi Budak'ın öldüğü, 4 askerin yaralandığı olayla ilgili sözleri şöyle:

Böyle raporlarla ben ilgilenmiyorum. Devletin güvenlik güçlerinin ülkenin her yerinden hazır olması gerekmektedir. Bu Ağrı’da da Edirne’de de böyle olmalıdır

Orada asker görevini yapmıştır. Tedbir alan askerlerimize ilk ateş bölücü örgütten gelmiştir ve 4 askerimiz yaralanmıştır.

Dört askerimizi yaralanırken ne yapacaklar sessiz mi kalacaklar. Gereken cevabı verdiler ve 5 tane örgüt elemanı orada öldü bir de yaralı var.

Biz yaralılarımız orada bırakmışız ve yaralılarımızı da parti mensupları alıp gelmiş. Böyle bir şey söz konusu değil. Helikopterlerimizden birini de taradılar ve geri çekilmek zorunda kaldı.

Bunların çözüm süreci diye bir dertleri yok. Biz bunları 6-7 Ekim olaylarında gördük.

Şimdi seçimler yaklaşıyor ve seçimi, barajı nasıl garantileyebiliriz diye bir baskı oluşturmaya başladılar.

Nitekim eş başkan sıfatıyla meydanda dolaşan zat şahsıma meydan okumalar yapıyor. Ya sen işine bak. Ama bakıyoruz ki işin arkasından kendileri çıkıyor.

“HDP’liler gelip kurtardı” deyince kendini ele veririsin. Bunu alternatifi de hemen söylenir. Nedir bu köy korucularımız da orada devreye girmişti. Ama jandarmamız da devreye girmiştir olayın aslı budur.