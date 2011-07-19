-VATANDAŞ KENDİ YAZILIMINI GELİŞTİRECEK ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Yapılan bir araştırmaya göre 2014 yılında yeni iş uygulamalarının yüzde 25'ini vatandaşların kendisi geliştirecek. Gartner araştırma şirketinin ''Citizen Developers Are Poised to Grow, 2011'' raporundan derlenen bilgilere göre, yetersiz bilgi teknolojileri (BT) bütçeleri dolayısıyla özellikle şirket çalışanlarından oluşan son kullanıcılar ya da ''vatandaş yazılımcılar'', uygulamalarını kendileri yapmak için uygulama geliştirme araçlarına (End-user Application Development-EUAD) ilgi gösteriyor. Gartner'in geliştirdiği ''vatandaş yazılımcı'' kavramına giren kişiler, BT için yeterli bütçe ayarlanmaması durumunda artık hazır kalıpta gelen ve yeni yazılımlar üretmeye imkan tanıyan EUAD'lara yöneliyor. Bu tür EUAD'lar, uygulamanın geliştirme aşamasında programın çalışmasını ve kod ekleyen kişinin muhtemel hataları görmesini de sağlayor. Gartner'a göre EUAD yeni olmamakla birlikte eskiye göre risk ve fırsatları çok daha büyük. Gartner geçmişte bu yazılımların sadece bir kişi ya da bir grup tarafından kullanıldığını şimdi ise komple bir müessese ya da pazar amaçlı geliştirilebildiğine dikkat çekiyor. Öte yandan yazılımcı kadın ya da erkek olabileceği için EUAD, işgücünde kadın erkek eşitliğini sağlıyor ve servis odaklı mimarisi ile bulut bilişimin imkanlarını teknik destek almadan son kullanıcının erişimine sunmak gibi avantajlar sunuyor. Raporda ayrıca kendi yazılımlarını geliştiren son kullanıcıların yardım almamaları durumunda farkında olmadan bazı sıkıntılar yaratabileceği de kaydedildi. Raporda ayrıca BT organizasyonlarının EUAD'ın yapısından kaynaklanan risklere karşı yazılım geliştiren elemanlarını/vatandaşlarını eğitmeleri ve ''keskin uçlardan'' koruyacak platform oluşturmaları da istendi. Gartner'a göre 2014 yılında yeni iş uygulamalarının yüzde 25'ini vatandaşların kendisi geliştirecek.