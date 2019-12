-VATANDAŞ GÜL'E ''ONE MİNUTE'' DİYE SESLENDİ TRABZON (A.A) - 05.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Trabzon'da Alport Limanını gezerek incelemelerde bulundu. Gül, limana gitmek üzere konakladığı Grand Zorlu Oteli'nden ayrılırken vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılaştı. Otel önünde bekleyen bir kişi Cumhurbaşkanı Gül'e bir buket kır çiçeği verirken, caddenin karşısında yağmur altında bekleyen gruptan bir başka vatandaş da ''One minute'' diyerek Cumhurbaşkanı'na seslendi. Bekleyenleri el sallayarak selamlayan Gül, vatandaşların ısrarı üzerine caddenin karşısına yöneldi. Gül'e ''One minute'' diye seslenen kişi, ''Sayın Cumhurbaşkanım ben Başbakan'a sarıldım size de sarılacağım. Hakkımı helal etmem, sizi öpeceğim'' dedi. Vatandaş korumaların izin vermesi üzerine Cumhurbaşkanı Gül'e sarılarak yanaklarından öptü. Gül daha sonra Trabzon'da Alport Limanı'nı gezerek incelemelerde bulundu. Liman yöneticileri ile bir araya gelen Gül, Trabzon Limanı'nın sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin önemli limanlarından biri olduğunu ifade etti. Trabzon Limanı'nın, tarih boyunca Rusya'yı güneye bağladığını anlatan Gül, son yıllarda İran'ın da limana ilgi gösterdiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, Trabzon'a demiryolu yapıldıktan sonra limanın öneminin daha da artacağını belirtti. Gül, ziyaretinin basına kapalı bölümünde liman işletmesi yönetiminden faaliyetleri hakkında bilgi aldı.