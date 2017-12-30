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'Vatandaş et yesin' sloganıyla yerli kırmızı et kampanyası başlattı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kasap Mehmet Gümüş 'Vatandaş et yesin' sloganıyla yerli dana kuşbaşı ve kıymada yaklaşık yüzde 25 indirime giderek kampanya başlattı

30 Aralık 2017 22:48

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da kasap Mehmet Gümüş \'Vatandaş et yesin\' sloganıyla yerli dana kuşbaşı ve kıymada yaklaşık yüzde 25 indirime giderek kampanya başlattı. Gümüş, \"Yerli eti \'vatandaş et yesin\' diyerek ucuza veriyoruz. Devletimiz vergilerinde biraz daha indirim yaparsa biz eti dahada ucuza veririz\" dedi.
Yaklaşık 35 yıldan bu yana kasap, 50 yaşındaki Mehmet Gümüş, \'Vatandaş et yesin\' sloganıyla kampanya başlattı. Dana kuşbaşı eti  45 liradan 34 lira 90 kuruşa, dana kıymayı ise 40 liradan 29 lira 50 kuruştan satışa çıkardı. Ürünlerde yaklaşık yüzde 25 indireme giden Gümüş, \"Vatandaşın ilgisi güzel, yüzler gülüyor\" dedi. \'Vatandaş et yesin\' yesin sloganıyla yola çıktıklarını belirten Mehmet Gümüş, şöyle dedi:
Sayın Cumhurbaskanımız, sayın Tarım Bakanımız bizlerden desteğini esirgemezse, bizlere vergi yönünden biraz daha destek verirse kasaplar olarak elimizden geleni yaparız. Bundan da gurur duyarız. Bugüne özel dana kıymalık eti 40 liradan 29 lira 50 kuruşa indirdik daha kuşbaşılık et de 45 liraydı bugün 34 lira 50 kuruşa indirdik. Ürünlerimiz tamamen yerli üründür. Marketlerde bu fiyatlarla ithal satılırken biz yerliyi satıyoruz. Vatandaşın ilgisi güzel. Vatandaşlarımızda bizi destekledi. Her haftasonları bu indirimlerdimiz devam edecek. Gördüğünüz gibi devletimiz bize desteğini esirgemezse biz vatandaşımızın herzaman yanındayız. Bu et fiyatlarını biraz daha aşağıya çekebiliriz.\"
Mehmet Gümüş, indirimin her haftasonu yapalacağını ekledi.

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