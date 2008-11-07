Vatandaş 5 haftada 14.2 milyar dolar sattı

Yurt içi yerleşiklere ait döviz mevduat hesaplarının tutarı 17-24 Ekim haftasında 5 milyar 30 milyon dolar azalarak 85 milyar 806 milyon dolara kadar geriledi.



Yurt içi döviz mevduatında küresel mali piyasalarda krizin şiddetlendiği son beş haftadaki azalma 14 milyar 198 milyon dolara ulaştı. Yurt dışı yerleşiklerin Türk bankacılık sistemindeki döviz hesapları ise bir haftalık dönemde 301 milyon dolar azalarak 4 milyar 782 milyon dolara indi.



Yurt dışında yaşayan yurttaşların Merkez Bankası nezdinde açtırdıkları kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ile süper döviz hesaplarının toplam tutarı da aynı hafta 653 milyon dolar azalarak 12 milyar 719 milyon dolara geriledi.



Bankacılık sistemindeki döviz hesaplarının toplam tutarı anılan haftada 5 milyar 984 milyon dolar azalarak 103 milyar 307 milyon dolar düzeyine indi. Toplam döviz hesaplarında son beş haftadaki azalma 16 milyar 247 milyon dolara ulaştı.

