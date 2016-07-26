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Ekonomi

Vatandaş 10 günde 10 milyar dolar bozdurdu

Standart& Poor’s’un verdiği karar sonrası 3.09'a yükselen dolar, 3.03'lerde seyrediyor

26 Temmuz 2016 18:58

Elindeki dövizi satıp TL’ye geçen hane halklarının, son 10 günlük sürede bozdurduğu dolar tutarı 10 milyar dolara dayandı

Standart&Poor’s’un verdiği not düşüşü sonrasında 3.09 liraya kadar çıkan dolardaki tırmanış, adeta vatandaştan döndü. 15 Temmuz’dan bu yana bozdurulan döviz miktarı 10 milyar dolara yaklaştı. Dolar dün 3.03 liraya kadar indi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz de bankaların temel makro göstergelerinde herhangi bir bozulmanın olmadığını, kredi iştahının sürdüğünü söyledi.

Katılım bankalarında fonların ağırlıklı kesiminin döviz olduğunu belirten Akyüz, “Döviz arttığında müşteriler fiyattan yararlanmak için TL’ye dönerler. Bu davranış da doların çok artmasını engelledi” dedi.

Akyüz, katılım bankalarında 15-19 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 600 milyon dolarlık bir rakamın TL’ye döndüğü öngörüsünde bulundu. Bir bankanın döviz masası işlemcisi de hızı azalsa da yeni satışların sürdüğünü ve 15-25 Temmuz'da satışların 10 milyar dolar seviyesine yaklaştığını bildirdi.

 

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