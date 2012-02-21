'Vatana zararlı çocuk yok edilsin' diyen müdür açığa alındı

T24 - "Çocuk doğduktan sonra analizi yapılsın. Vatana, millete, bu ülkeye zararlıysa yürümeden yok edilsin" diyen okul müdürü Mustafa Aydın Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevden alındı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ''Huzur Toplantısına'' katılan ve toplantı sırasında söz alarak açıklamalarda bulunan Aydın'ın sözleri tepkiyle karşılanmıştı. Okul Müdürü Aydın'ın konuşmasında ''Tıp ilerledi, emniyette suçluların kanını alıp gen haritası çıkarsınlar. Çocuk doğduktan sonra analizi yapılsın. Vatana, millete, bu ülkeye zararlıysa yürümeden yok edilsin'' ifadeleri üzerine Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Aydın hakkında soruşturma yapmak üzere eğitim denetmeni görevlendirdi. Aydın'ın soruşturma sonuçlanıncaya kadar açığa alındığı belirtildi.