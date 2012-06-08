'Vatana millete zararlı çocuk yürümeden yok edilmeli' diyen müdüre beraat!

Ezurum’da düzenlenen ’Huzur toplantısı’nda "Emniyette suçluların kanını alıp gen haritası çıkarsınlar. Çocuk doğduktan sonra analizi yapılsın. Vatana, millete, bu ülkeye zararlıysa yürümeden yok edilsin" diyen Dumlupınar İlköğretim Okulu eski Müdürü 53 yaşındaki Mustafa Aydın, "Tüm çocuklardan özür dilerim" dedi. Aydın ilk duruşmada beraat etti.

Erzurum Lisesi Konferans Salonu’nda 20 Şubat 2012 günü Yakutiye Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen huzur toplantısına Dumlupınar İlköğretim Okulu Müdürü olarak katılan Mustafa Aydın, öğrencilerinin döner bıçağıyla kavga ettiğini söyledi. Okulun bulunduğu Yeğenağa Mahallesinde 500 metrelik mesafede 4 hurdacı bulunduğuna dikkati çeken Aydın, "Çocuklar bir defa genellikle hırsız. Bunun yanında çocuklara devamlı ’Anneniz yoğurt mayalıyor mu’ diye sorarım. ’Evet mayalıyor’ diyorlar. Bir kere yoğurt bozuksa, mayası bozuktur. Aile ne ise, çocuğu odur. Bulunduğum çevreyi sokak sokak dolaştım. O kadar kullanılmayan ev var ki. Çocuklar köpek bakıyor. Orada soba yakmış oturuyorlar. Yetkililere eski ve boş evlerin yıkılmasını söyledim. Analar ne kadar kültürlü olursa, yetişecek nesil o kadar kültürlüdür. İngiltere’de okullarda şiddetin dozunu ayarlamak için bir takım tartışmalar yapılıyor. Arjantin ya da Brezilya’da emniyette, suçlu çocuklara ’Nasıl bir şiddet uygulayalım’ diye tartışılıyor. Ben bunu bizzat okudum, kafadan atmıyorum. En önemli tespitim, suça meyilli çocukların yüzde 90’ının ailelerinin geçimi Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılanıyor. Yıllar önce Brezilya’da sokak çocuklarını yok etmek için bir örgüt kurulmuştu. Kusura bakmayın, belki biraz anormal gelebilir ama ben şunu istiyorum: Tıp bu kadar gelişti yüz nakli yapılıyor. Emniyette suçluların kanını alıp gen haritası çıkarsınlar. Çocuk doğduktan sonra analizi yapılsın. Vatana, millete, bu ülkeye zararlıysa yürümeden yok edilsin" demişti.

Adana cezaevinden şikayetçi oldu



Hümeyra Pardeli'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yaptığı konuşmayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açılan ve Okulu Müdürlüğü görevinden alınan Mustafa Aydın hakkında Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Merkezi suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Adana F tipi Cezaevinde kalan Miktat Algül’ün ’tutuklu ve hükümlülerin aile ile çocuklarını rencide ettiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasıyla Erzurum 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde Mustafa Aydın hakkında ’sosyal sınıf farklılığı nedeniyle halkın bir kısmını alenen aşağılamak’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmada Çağdaş Hukukçular Derneği Çocuk Komisyonu Başkanı Avukat Müşir Deliduman, sanık Mustafa Aydın ve eşi duruşmada hazır bulundu. Evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirten Mustafa Aydın, duruşmada şunları söyledi:

'Duyarlı olmasaydım, başıma bunlar gelmezdi'

"Toplantının amacı şuydu: Huzurlu bir Erzurum için suç ve suça sürüklenen çocuklar için alınacak tedbirler nelerdir? Toplantıda okul müdürleri, imamlar, muhtarlar vardı. 2010’da göreve başladığımda okul başarı oranı açısından 44’ncü sıradaydı. Bunun üzerine sebepleri araştırdım. Mahallebaşı’ndan Gölbaşı semtine kadar kroki çizdim. Duyarlı bir okul müdür olmasaydım bunlar başıma gelmezdi. Olaydan sonra müdürlük görevinden alındım. Öğretmenlik yapıyorum. Bu sözü nasıl söyledim bilmiyorum. Notlarım arasında ’suçu ortadan yok edelim’ vardı. O anda yanlış kelime ağzımdan çıktı. Keşke toplantıya hiç gitmeseydim. 30 yıllık hayatımda hizmetten başka suçum yok. Etnik bölücülükle suçlandım. Tekman’da bir kız öğrencimin babası iki evliydi. SBS’den 470 puan almıştı. Gittim babasıyla konuştum dershaneye yazdırılması için. Parası olmadığını söyleyince öğretmenlerle konuşup kız öğrencinin dershane parasını biz ödedik. Gereksiz yere huzurumu bozdum, başımı ağrıttım. Halen daha öğrencilerimin dershaneleri gezip durumlarını öğreniyorum. Konuşmalarımın tamamı medyada yer almadı. Cımbızla bir takım kelimelerim seçilerek haber yapıldı."

'Alkışlayan imamlar da dosyaya dahil edilsin'

Müdürün konuşmasında nefret suçu olduğunu ileri süren Avukat Müşir Deliduman, yoksullaşmış halk çocuklarının gen haritası çıkarılarak yok edilmesinin kin içerikli olduğunu söyledi. Mustafa Aydın’ın söylediklerinin aklından geçenlerin ’dışa vurum’ şekli olduğunu bildiren Avukat Deliduman, "Toplantıda imamlar da vardı. Eğer onlar içerisinde sanığın hareketini alkışlayan varsa, onlarında dosyaya dahil edilmesi gerekir. Sanığa gözlerimin içine bakarak bazı sorular yöneltmek istiyorum. Çocuklarınıza şiddet uyguluyor musunuz? Vicdanınız sızlamaz mı çocukların yok edilmesinden? Tüm çocuklardan özür dilemelisiniz" diye konuştu.

Avukat, şikayetinden vazgeçti

Avukat Müşir Deliduman’ın soruları üzerine çocuklarına asla şiddet uygulamadığını vurgulayan Mustafa Aydın, çocukların öldürülmesini asla istemediği, yanlış anlaşıldığına dikkati çekti. Mahkeme Başkanı Ramazan Özer’in "Özür dileyecek misiniz?" sorusu üzerine Mustafa Aydın, önce özür dilerse suçu kabul etmiş olacağını, belirtti. Mahkeme Başkanı Özer ise "Pişmanım" dediğini hatırlattı. Bunun üzerine Mustafa Aydın, yanlış anlaşıldığı için tüm çocuklardan özür dilediğini vurguladı. Çocuk haklarıyla ilgiyi konferans verebileceğini anımsatan Mustafa Aydın, hayvan haklarınıda koruduğunu, 2 yıl güvercinlere yem verdiğini söyledi. Avukat Müşir Deliduman da sanığın çocukların yaşatılmasını istediğini, pişman olduğunu dikkate alarak şikayetten vazgeçti. İlk duruşmada mahkeme, Mustafa Aydın’ın beraatine karar verdi.