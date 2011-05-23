Vatan ve Milliyet 60 gazeteciyle yollarını ayırıyor mu

T24 - Vatan ve Milliyet’te sular durulmuyor. Patron Demirören Vatan ve Milliyet’ten 60 gazeteciyi işten çıkarıyor.



Turktime'ın haberine göre; Demirören’in talimatına göre işten çıkarılacak gazetecilerin tazminatları ödenecek. Yine Demirören’in talimatı ile çalışanlara, “İstifa etmek isteyenlerin de tazminatları ödenecek” alternatifi getirildi. Bu teklif üzerine 3 gazeteci istifa etti.

İşten çıkarılacak gazetecilerin önemli bir bölümünün Vatan’dan yapılacağı ve Ankara büronun 16 olan gazeteci sayısının 7 kişiye indirileceği belirtiliyor.

Demirören’in Vatan Gazetesi genel yayın yönetmeni Yuvacan’a, “Eylül ayına kadar beraber çalışalım” dediği, Yuvacan’ın da bu teklife, “Evet” dediği ifade ediliyor.

Vatan Ve Milliyet’te 60 gazetecinin işten çıkarılma süreci 25 Mayıs’a kadar tamamlanacak, yarin (24 Mayıs) itibariyle de işten çıkarmaların başlayacak.







