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Vatan Şaşmaz'ın bebeği dünyaya geldi

Bebeğe, Asil Vatan Şaşmaz adı verildi

20 Şubat 2018 18:23

Eski manken Filiz Aker tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı, önceki gün bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğe Asil Vatan Şaşmaz adının verildiği öğrenildi.

Medyaradar’ın haberine göre, 43 yaşında yaşamını yitiren sunucu, daha önce verdiği bir röportajda, “Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, beraber yaşamaya devam ederdim. Ben de, eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Önemli olan aile olabilmek” açıklamasını yapmıştı.

İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde sunucu Vatan Şaşmaz eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Aker daha sonra intihar ederek hayatına son vermişti.

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