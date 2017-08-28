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Yaşam

Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker daha önce ismini değiştirmiş

Eski manken Filiz Aker'in kütükteki isminin Fatma Kıraraz olduğu öğrenildi

28 Ağustos 2017 20:44

Sunucu Vatan Şaşmaz, eski manken Filiz Aker tarafından İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'de otelde öldürüldü. Şaşmaz'ı sırtından dört kez vuran Aker'in de daha sonra aynı ruhsatlı silahıyla intihar ettiği belirlendi. 

Kamuoyunda ve arkadaş çevresinde Filiz Aker olarak bilinen eski mankenin kütükteki isminin Fatma Kıraraz olduğu öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre, Fatma Kıraraz’ın, mankenlik yaptığı 90'lı yıllarda, medeni kanundaki hakkını kullanarak Avukat İsmail Yılmaz aracılığıyla yaptığı başvuru sonrası mahkeme kararıyla Filiz Aker adını aldığı bildirildi.

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