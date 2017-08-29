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Yaşam

Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı

Şaşmaz’ın cenazesi, Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi

29 Ağustos 2017 15:30

Pazar gecesi İstanbul Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz, son yolculuğuna uğurlandı. 

Şaşmaz için Üsküdar Güzeltepe Birlik Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Şaşmaz'ın 5 aylık hamile eşi Yasemin Adalı Şaşmaz ve annesi Safiye Şaşmaz da katıldı. Ayakta duramayan iki kadın el ele verip acılarını paylaştı. Adalı'nın eşi Şaşmaz'ın alyansını taktığı görüntülendi. 

Şaşmaz’ın cenazesi namazın kılınacağı Güzeltepe Birlik Camii'ne götürüldü. Şaşmaz'ın cenazesi öğle namazını müteakiben Güzeltepe Birlik Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi.             

Cenazeden görüntüler 

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