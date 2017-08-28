Vatan Şaşmaz "Filiz Aker başımı belaya sokacak" demiş

Eski manken Filiz Aker tarafından Beşiktaş'ta bir otelde öldürülen Vatan Şaşmaz'ın organizatörü Nedim Delibaş, Şaşmaz'ın kendisine "Bu kadın başımı belaya sokacak" dediğini öne sürdü.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Delibaş, "Sanıyorum 2015'ten önce bununla bir gönül birlikteliği vardı. Evlendikten sonra Vatan'ı sürekli rahatsız ediyordu. Bir gün sert bir telefon görüşmesi yaptı. Vatan nedir dedim, 'Ağabey sorma bu kadın benim başımı belaya sokacak' dedi. Bu kadın Vatan'ı rahatsız ediyordu." açıklamasında bulundu.