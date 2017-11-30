Vatan Şaşmaz cinayetinin görüntülerini sızdıran polis ihraç edildi

Beşiktaş’ta, Conrad Otel’de sunucu-oyuncu Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra hayatını sonlandıran Filiz Aker'in olay yerindeki görüntülerini internete sızdırdığı belirlenen polis memuru disiplin kurulu kararıyle memurluktan ihraç edildi.

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in otel odasındaki ceset görüntülerinin sızmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği Polis Başmüfettişi, olay yerine giden polislerin ifadelerini almıştı.

Olayın polise bildirilmesinin ardından otele giderek cesetlerin bulunduğu odaya giren Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, görüntüler kendisine izletildikten sonra, "Evet bu görüntüyü ben çektim" demişti.

Polis memuru, eşinin kendisinin mesaide olduğuna inanmadığı için hızlı bir şekilde görüntüyü çekerek eşine gönderdiğini, eşinin de aile Whatsapp grubuna gönderdiğini öğrendiğini söylemişti. Polis memuru görüntüyü sadece eşine gönderdiğini, görüntülerin satılmasıyla ya da yayılmasıyla bir ilgisinin olmadığını öne sürmüştü. Bu itirafın ardından Polis Başmüfettişi polis memurunu açığa aldı.

Polis Başmüfettişinin yaptığı araştırmaya göre, polisin eşinin erkek kardeşi de görüntüyü kız arkadaşı D.Ç’ye gönderdi. D.Ç’de görüntüyü bazı basın kuruluşlarına satmaya çalıştı. Başmüfettiş hazırladığı raporu adli soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na göndermişti. Adli soruşturma kapsamında, polis memuru, eşi, erkek kardeşi ve D.Ç’nin gözaltına alınmış ve serbest bırakılmışlardı.

Polis memuru ile ilgili başlatılan idari soruşturma da sonuçlandı. İstanbul Valiliği İl Disiplin Kurulu'nda, başmüfettişin raporu, sanık ve tanık ifadeleri değerlendirildi. Polis memurunun ifadesi alındı. Kurul, yapılan soruşturmada polis memurunun memurluktan ihraç edilmesine karar verdi. Karar polis memuruna tebliğ edildi. Polis memurunun karara itiraz için mahkeme yolunun açık olduğu bildirildi.