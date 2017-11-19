Vatan Partisi'nden 'İncirlik Üssü kapatılsın' eylemi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da Vatan Partisi üyeleri, İncirlik Üssü\'nün kapatılması için eylem yaptı.

Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Mahallesi\'nde bulunan İncirlik Üssü önünde toplanan yaklaşık 50 kişi, NATO\'nun Norveç\'teki Ortak Harp Merkezi\'nde yapılan \'Trident Javelin\' tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarının \'karşıt kuvvet liderleri\' arasında gösterilmesine tepki gösterdi.

Eylemciler, \'İncirlik Üssü kapatılsın\' ve \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sloganları attı.

Vatan Partisi Adana İl Başkanı Selver Kaplan, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup üyeleri adına konuştu. Kaplan, \"NATO, Atatürk ve Türkiye düşmanı olduğunu bir kez daha ispatladı. İncirlik Üssü, hemen kapatılmalı ve Türkiye, NATO üyeliğinden çıkmalıdır\" dedi.

Grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.



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