Vatan Partisi Yüksekova’da miting yaptı, milletvekili adayı ilgi az diye kızıp HDP’ye geçti!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde miting yaptı. Yaklaşık 100 kişiye konuşan Perinçek, "Edirne’den Hakkari’ye kadar bir olursak başımız dik olur. Bölünürsek köle oluruz. Türk ve Kürt’ü ayırmak isteyenler Türk’ü de Kürt’ü de köle yapmak isteyenlerdir" dedi. Mitingin ardından Vatan Partisi’nin Hakkari 1. sıra milletvekili adayı Namık Ereli, partisinden istifa ettiğini ve adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ereli, ardından da HDP’ye katıldığını söyledi. Ereli istifa gerekçesi olarak mitinge olan ilginin azlığını gösterdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Behçet Dalmaz, Erkan Çobanoğlu ve Yaşar Kaplan’ın haberine göre, ’Edirne’den Hakkari’ye kardeşlik ve kucaklaşma’ mitingine katılmak için uçakla Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’ne gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve beraberindeki partililer, 3 kilometre uzaklıkta bulunan Ova Mahallesi’ndeki Yeni Şehir Stadı arkasında düzenlenen mitinge katıldı. Yaklaşık 100 kişiye hitap eden Perinçek, konuşmasına Kürtçe ’Hün be xer hatin’ (Hepiniz hoş geldiniz) diyerek başladı.

Sık sık, ’Birlik barış kardeşlik’ ve ’Türk, Kürt kardeştir, Amerika kalleştir’ sloganlarının atıldığı mitingde konuşan Perinçek, hiçbir siyasi partinin seçim mitingi yapmadığı Yüksekova’da bütün engellemelere rağmen miting yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim için Edirne neyse, Artvin neyse, Hakkari ve Yüksekova da odur. Vatanımızın parçasıdır. Bizim kardeşlerimiz, eniştelerimiz, amcalarımız, dayılarımız Yüksekova’da. Gaziantep’ten, Adana’dan, İstanbul’dan hep Yüksekova’ya selamlar yolladık. Bu millet birlik istiyor, kardeşlik istiyor. Vatanlarını ekmek, biçmek istiyor, çarşılarında şenlik istiyor. Birlikte bu ülkeyi imar etmek, ailesiyle başı dik, bağımsız yaşamak istiyor. Edirne’den Hakkari’ye kadar bir olursak başımız dik olur. Bölünürsek köle oluruz. Türk ve Kürt’ü ayırmak isteyenler Türk’ü de Kürt’ü de köle yapmak isteyenlerdir. Ayrılarak onurlu, başı dik yaşama şansı yok."

Perinçek, Yüksekova’dan bakıldığı zaman okyanus ötesinde değil, burada sınırın ötesinde Amerika’nın gözüktüğünü söyleyerek, "Amerika’yı Suriye’de de görüyoruz. Gelmiş kardeşi kardeşe düşürmüş. Kanıyla zulmüyle buradan gözüküyor. Bizi kırdırmak için burada. Irak’ta yaptıklarını biliyoruz. Suriye’de nasıl kardeşleri birbirine kırdırdığını biliyoruz. Amerika ve İsrail bu bölgeye kan, zulüm, terör getirdi. Bütün terör örgütleri, yobaz örgütler Amerika’nın piyonu. Vatan Partisi Amerika ve İsrail’in bölücülüğüne karşı bütün Batı Asya ülkelerini birleştiren bir büyük projeyi hayata geçiriyor. Batı Asya Birliği’ni inşa etmeye başladık. Suriye’de Beşar Esad ile görüştük, Mısır’a, İran’a gittik. Irak’la, Azerbaycan’la da görüşüyoruz. Bu görüşmelerde Suriye’yle, Irak’la, İran’la, Mısır’la antlaşmalar yapıyoruz. İran Vatan Partisi önderliğindeki bir milli hükümete yüzde 17 daha ucuz petrol ve doğalgaz vermeye hazır, yeter ki Türkiye teröristlere ev sahipliği yapmasın diyor" diye konuştu.

'Sınırlarda terör kamplarını kapatacağız’

Perinçek, ekonomik anlamında sınırları kaldıracaklarını, sınırlardan terör değil, ticaretin gececeğini, Türkiye’deki terör kamplarını kapatacaklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sınırlardan kardeşlik, ticaret, alışveriş geçecek. Sesimizi bütün millet duyuyor, buraya kucaklaşmaya geldik, kardeşlik için geldik. arkadaşlarımız Uçaklarla gelecekti uçaklarımızı iptal ettiler. Tayyip Erdoğanlar Edirne ile Hakkarilinin birbiriyle sarılmasını istemiyor. Buraya gelmeyin güvenliğiniz yok dediler geldik. Çünkü biz buranın halkına güveniyoruz. Türk de biziz Kürt de biziz! Türkiye’mizin ekonomik geleceği bakımından çarşılarımızın şenlenmesi, sanayicinin ve esnafın üretmesi için mayınları ve dikenli telleri kaldırıyoruz. Bölgemizde güvenliği sağlayacağız."

'Amerika ve İsrail büyük eşkıya'

"Amerika ve İsrail büyük eşkıyalar. Bölgemizde Amerika ile işbirliği yapan, kendi halkına hainlik yapar. İsrail ile el ele tutuşan kendi komşusuna hainlik yapar. Hiçbir insanımıza ve Türkiye’deki hiçbir örgüte Amerika ile İsrail ile birlikte olmayı yakıştırmıyoruz. Türkiye’nin sorunlarını silahla çözemeyiz. Onu Amerika istiyor.Amerika bölünmemizi istiyor. Yugoslavya gibi olun diyor. Ne oldu peki Yugoslavya’da, kan döküldü, kardeşler birbirini öldürdü. Suriye’de gördük, milleti mezheplere, kavimlere ayırdığınız zaman ayrılık olur. Farklı kimlikleri koyduğunuz zaman, sen bizden değilsin diyorsun. Türkiye’de özerklik Kürdümüzün alnına sen başkasın yaftasını yapıştırmaktır. Özerklik Kürdümüze ne özgürlük ne eşitlik getirir. Onu aşağılara sürer, eşit yurttaş olmaktan çıkartır."

'Edirne’den Hakkari’ye kadar üreteceğiz'

Perinçek, seçimden sonra AK Parti- CHP ile koalisyon hükümeti kuracağını, HDP’yi de yanlarına alacaklarını öne süren Perinçek, şöyle devam etti:

"Özerklik yapacaklarmış, bu Amerika’nın planı. Bu plan bizi ekonomide sömürge haline getirmek planıdır. Borçlanma, ekonomileri battı. Seçimden sonra kapılarına kilit vurulan fabrikalar göreceksiniz. Çarşılarda kepengini siftah etmeden kapatan esnaf göreceksiniz. Ekonomileri iflas ederken nasıl sistemi devam ettireceklerinin telaşı içindeler. Kemal Derviş’i getirdiler. Amerikan ekonomisini kurmak, kemerleri sıkmak için getirdiler. Vatan Partisi bu krizin tek çözümünü milletimize sunuyor. Tek çözüm üretim ekonomisidir."

"Hakkari’den Edirne’ye kadar vatanımızı ekip biçeceğiz. Çiftçiye tohum atacak mecal bırakmadılar. Çiftçi traktörüne mazot dolduramıyor. Köylü bu memleketin efendisidir. Biz çiftçimize ucuz gübre, ucuz kredi vereceğiz. Ziraat mühendisi arkadaşlarımızı getirip verimli tarım yapacağız. Sanayimizi canlandıracağız. Dışarıdan almayacağız. Vatan Partisi’nin üretim ekonomisiyle, işbirliği ve kardeşlik politikası ile çarşılara dirlik gelecek. Amerika güdümlü terörün sonu yok. Irak’ı bölmek, İran’ı bölmek, Türkiye’yi bölmek Amerika’nın planıdır."

'Esad ABD'ye diz çökertti'

"Suriye Beşar Esad’ın önderliğinde Amerika’ya diz çökertti. Amerika’nın Türkiye’yi bölme planları da iflas etti. İran’ı bölemeyen Amerika, Türkiye’yi de bölemez. Şimdi biz ABD’nin bölmeye çalıştığı ülkeleri birleştiriyoruz. Anlaşmaları yaptık, bölge ülkeleri hep beraber Amerika’yı bölgeden kovacağız. Amerika yıkılmaya başladı. Mısır’da Münafık Kardeşler vardı, şimdi idam hükümleri giydiler. Tunus’ta Münafık Kardeşler yıkıldı. Suriye’de Amerika’nın Münafık Kardeşleri iktidara gelemedi. Münafık Kardeşler bir tek Türkiye’de kaldı."

'Münafık Kardeşler'i yıkacağız'

"Şimdi biz Türkiye’de Münafık Kardeşleri yıkacağız. Türkiye’de gül alınıp gül satılacak, gülden terazi tutulacak. Teröristler silahları yere atacak ve yaraları saracağız. Biz Kürdümüze hükümet olmayı vaat ediyoruz. Kürdümüz Türkiye’yi yöneten Milli Hükümetin içinde olacak. Edirne’den Hakkari’ye kadar bütün yönetimler halkın olacak, Halkın devletini kuracağız."

Konuşmasının ardından mitinge katılan partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Perinçek, aracına binerken gazetecilere Kürtçe ’Bugün gün onların günü coşuyorlar. Ama yarın öbür gün de gün bizim günümüz olacak. Bizler coşacağız’ diyerek sözlerini noktaladı. Mitingin yapıldığı alanda polis de geniş güvenlik önlemi aldı.

Milletvekili adayı istifa etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, mitingin ardından Yüksekova’dan ayrılırken, partinin 1. sıra milletvekili adayı Namık Ereli partisinden istifa ettiğini, adaylıktan da çekildiğini açıkladı. İstifa dilekçesini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na veren Ereli, ardından da HDP’ye katıldı. HDP ilçe binasına giden Ereli’ye parti rozeti takıldı. Ereli’nin mitinge olan ilginin azlığına tepki gösterdiği öğrenildi.