Vatan Partisi referandumun iptali için YSK'ya başvurdu

Genel başkanlığını Doğu Perinçek'in yaptığı Vatan Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na referandumun iptali için başvuruda bulundu.
YSK'nın "sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına" ilişkin kararına tepkiler sürüyor.
Vatan Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz seçimin iptali için YSK'ya başvurdu. Cengiz'in dilekçesinde "Anayasanın öngördüğü 'adil seçim' ilkesiyle bağdaşmayan ve seçmen iradesini yansıtmayan halkoylamasının iptaline karar verilmesini talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.