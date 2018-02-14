Vatan Partisi, HDP'nin kapatılması için Yargıtay'a başvurdu

Doğu Periçek'in genel başkanı olduğu Vatan Partisi, HDP'nin kapatılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Doğu Perinçek'in genel başkanı olduğu Vatan Partisi'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı avukat Nusret Senem, TBMM'de 3. büyük parti olan HDP ile ilgili kapatma davası başvurusunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Başvurunun ardından açıklamalarda bulunan Senem, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını göreve çağırıyoruz. HDP kapatılmalıdır. Türkiye Afrin'de ABD ve piyonlarıyla savaşırken HDP Meclis'te olamaz" dedi.