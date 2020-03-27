13 gün Koronavirüs tedavisi gören Vatan gazetesinin kurucusu Zafer Mutlu anlattı: İlk 4 - 5 gün zorlandım

Vatan gazetesinin kurucusu ve eski sahibi 64 yaşındaki gazeteci Zafer Mutlu, ABD seyahati sırasında rahatsızlandı. Türkiye’ye döner dönmez havalimanından hastaneye giden ve Koroanvirüs testi pozitif çıkan Mutlu, hastanede geçen 13 ünde neler yaşadığını anlattı.

Hürriyet’ten İdris Emen’in haberine göre, “Halsizlik dışında bir olumsuzluk olmadığı için koronavirüs olduğumdan şüphelenmedim” diyen Mutlu, ilk testinin negatif çıktığını ikincisinin pozitif gösterdiğini belirterek şunları anlattı:

“Hastanede kaldığım süre boyunca hiç ziyaretçim olmadı. Doktorlar odama geldiklerinde koruyucu elbise giyiyorlardı. Her seferinde koruyucu elbiselerini değiştiriyorlardı. Tedavinin ilk 4-5 gününde nefes almakta biraz zorlandım. Ama solunum cihazına hiç bağlanmadım. Tedavi için iki antibiyotik, bir antiviral ve bir sıtma ilacı verdiler. 13 gün hastanede kaldım. Tedavi sürecince Dr. Özgür Şamilgil ve Dr. Tuba Coşkun benimle çok iyi ilgilendiler."

“Doktorlar Koronavirüs’ün sağlığımın üzerinde kalıcı bir etkisi olmadığını düşünüyorlar”

"Tedavi için verilen ilaçları kestiler. Şu anda sadece C vitamini alıyorum. Şu an evdeyim. Kızımı ve torunlarımı görmedim. Bir süre daha da görüşmeyi düşünmüyorum. Doktorlar Koronavirüs’ün sağlığımın üzerinde kalıcı bir etkisi olmadığını düşünüyorlar. Ben de kendimi iyi hissediyorum."

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