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Vatan gazetesi, Sanem Altan'ın yazılarına son verdi!

Sanem Altan'ın yazılarına son verilmesinde, dün attığı tweet ve babası Ahmet Altan'ın kaleme aldığı muhalif yazıların etkili olduğu yorumları yapılıyor

16 Mart 2016 14:49

Vatan gazetesi, Sanem Altan'ın yazılarına son verdi.

Sanem Altan, dün Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Demirtaş doğru demiş 'AKPye oy vermek de yetmiyor artık, saraya biat etmezsen vatan hainisin' aynen öyle bi Davutoğlu'nu desteklemeyi dene hadi!" demişti.

Haberdar yazarı Ahmet Altan'ın kızı Sanem Altan'ın bu tweeti atmasından bir gün sonra Demirören ailesinin sahibi olduğu Vatan gazetesindeki işine son verildiği ortaya çıktı. Sanem Altan'a, köşesinin kapatılmasıyla ilgili olarak gerekçe bildirilmediği öğrenildi.

Sanem Altan'ın yazılarına son verilmesinde, dün attığı tweet ve babası Ahmet Altan'ın kaleme aldığı muhalif yazıların etkili olduğu yorumları yapılıyor.

 

 

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