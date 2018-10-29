VATAN CADDESİ'NDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI (1)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vatan Caddesi\'nde gerçekleştiriliyor. Fatih\'teki Vatan Caddesi\'nde resmi geçit töreni düzenleniyor.Kutlamalar kapsamında resmi geçit töreni düzenlenirken, vatandaşlar alana ellerinde Türk bayraklarıyla geldi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.
Görüntü dökümü:
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-Vali Şahin\'in konuşması
-Vatandaşlar
-Protokolden görüntüler
-Genel ve detaylar