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VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ - Can EROK- Harun UYANIK, İSTANBUL DHA 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi'nde tören provası yapıldı

19 Ağustos 2018 15:02

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ - Can EROK- Harun UYANIK, İSTANBUL DHA
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası\'nın 96\'ncı yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi\'nde tören provası yapıldı.  Provada, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatlarından askerler ve polisler, askeri zırhlı araçlar ve polis araçları geçiş yaptı. Prova kapsamında Vatan Caddesi ve caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatılırken, çevrede güvenlik önlemlerinin alındı. 

Görüntü dökümü:
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-Bando takımından görüntü
-Asker ve polislerin geçişi
-Resmi araçların geçişi
-Genel ve detaylar 


 

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