VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

*Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılacağı Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.
Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK/İstanbul DHA
Cumhuriyet Bayramı\'nın 94. yılı kutlamaları nedeniyle saat 07.00 sıralarında Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, caddeye çıkan yollarda güvenlik önlemi aldı.
Görüntü dökümü:
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-Vatan Caddesi\'nden detay görüntü
-Cadde üzerinde asılan Türk bayrakları
-Kapatılan yollardan görüntüler
-Polis ekiplerinden görüntü
-TOMA ve zırhlı araçlardan detaylar
-Genel görüntüler