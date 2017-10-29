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VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

*Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılacağı Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

29 Ekim 2017 10:37

*Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılacağı Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK/İstanbul DHA
Cumhuriyet Bayramı\'nın 94. yılı kutlamaları nedeniyle saat 07.00 sıralarında Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, caddeye çıkan yollarda güvenlik önlemi aldı.
 
Görüntü dökümü:
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-Vatan Caddesi\'nden detay görüntü
-Cadde üzerinde asılan Türk bayrakları
-Kapatılan yollardan görüntüler
-Polis ekiplerinden görüntü
-TOMA ve zırhlı araçlardan detaylar
-Genel görüntüler
 
 
 

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