Varyap: GS stadını en geç 365 günde bitireceğiz

İhale süreci sıkıntılı geçen Galatasaray'ın Seyrantepe stadının ihalesini Varyap-Uzunlar İş Ortaklığının kazandığı açıklandı.



TOKİ'de düzenlenen basın toplantısında ilk önce söz alan TOKİ Başkan Yardımcısı Ahmet Haluk Karabel, Varyap-Uzunlar İş Ortaklığının, teklifini 179 milyon 661 bin 553 lira olarak revize ettiğini açıkladı.



TOKİ Başkan Yardımcısı Ercan Tıraş da Galatasaray Spor Kulübü için İstanbul-Ayazağa'da yaptırılacak olan 52 bin seyirci kapasiteli Türk Telekom Arena (Seyrantepe Stadı) ikmal işini Varyap Varlıbaşlar Yapı Sanayi ve Turizm Yatırım Ticaret A.Ş - Uzunlar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş İş Ortaklığının aldığını belirtti. Söz konusu ortaklık daha önce 184 milyon 61 bin 53 liralık teklif sunmuştu.

Kompleksin yapımıyla ilgili bugünden itibaren 365 gün sürecinin başlayacağını belirten TOKİ Başkan Yardımcısı Ercan Tıraş, yaklaşık 10 gün içinde de sözleşmenin imzalanacağını bildirdi. Tıraş, "10 günden sonra da 365 gün içerisinde kendisini ispatlamış, TOKİ'ye daha önce iş yapmış, bizim ilk ve puanı yüksek müteahhitlerimizden Varyap işe 10 gün içerisinde başlayarak, 365 gün içerisinde de Türk spor camiasına bu spor tesisini teslim edecektir. Teslim edeceğine de inanıyoruz" dedi.

Tıraş, stadın bitirildikten sonra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne teslim edileceğini, müdürlüğün de 49 yıllığına Galatasaray spor camiasına kiralayacağını hatırlattı. Tıraş, "Önümüzdeki yıl en geç bu vakitlerde Galatasaray stadımızı, 52 bin kişilik kompleksimizi kullanmaya başlayacaktır" diye konuştu.

Varyap Yönetim Kurulu Başkanı Varlıbaş

Varyap Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Varlıbaş ise Varyap'ın "30 yıldan beri Türk inşaat sektöründe gayrimenkul yatırım ortaklıklarıyla, geliştirdiği projelerle ve işlerini zamanından önce teslim ederek" bugünlere geldiğini söyledi.

Firmanın başarılarının sebebini, "işe gösterilen hassasiyet, güçlü ve güvenli kadrolar ile zamanında işi teslim etmeye odaklanma" olarak açıklayan Varlıbaş, Seyrantepe Spor Kompleksinin yapımında da aynı hassasiyetin gösterileceğini ifade etti. Varlıbaş, "Kimse merak etmesin, kimsenin endişesi olmasın. Biz aldığımız her işi her zaman en iyi şekilde yaparız. Seyrantepe Stadı zamanında hatta mümkün olursa zamanından da önce bitirilerek Türk inşaat, Türk spor camiasına teslim edilecek. Bizler de Türk inşaat sektörü olarak böyle bir stad yapmanın gururunu taşımış olacağız" dedi.



