Varyap: GS stadını en geç 365 günde bitireceğiz

İhale süreci sıkıntılı geçen Galatasaray'ın Seyrantepe stadının ihalesini Varyap-Uzunlar İş Ortaklığının kazandığı açıklandı.
TOKİ'de düzenlenen basın
toplantısında ilk önce söz alan TOKİ Başkan Yardımcısı Ahmet Haluk
Karabel, Varyap-Uzunlar İş Ortaklığının, teklifini 179 milyon 661 bin
553 lira olarak revize ettiğini açıkladı.
TOKİ Başkan Yardımcısı Ercan Tıraş da Galatasaray Spor Kulübü için
İstanbul-Ayazağa'da yaptırılacak olan 52 bin seyirci kapasiteli Türk
Telekom Arena (Seyrantepe Stadı) ikmal işini Varyap Varlıbaşlar Yapı
Sanayi ve Turizm Yatırım Ticaret A.Ş - Uzunlar İnşaat Sanayi ve
Ticaret A.Ş İş Ortaklığının aldığını belirtti. Söz konusu ortaklık daha
önce 184 milyon 61 bin 53 liralık teklif sunmuştu.
Kompleksin yapımıyla ilgili
bugünden itibaren 365 gün sürecinin başlayacağını belirten TOKİ Başkan
Yardımcısı Ercan Tıraş, yaklaşık 10 gün içinde de sözleşmenin
imzalanacağını bildirdi. Tıraş, "10 günden sonra da 365 gün içerisinde
kendisini ispatlamış, TOKİ'ye daha önce iş yapmış, bizim ilk ve puanı
yüksek müteahhitlerimizden Varyap işe 10 gün içerisinde başlayarak, 365
gün içerisinde de Türk spor camiasına bu spor tesisini teslim
edecektir. Teslim edeceğine de inanıyoruz" dedi.
Tıraş, stadın bitirildikten sonra
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne teslim edileceğini, müdürlüğün de 49
yıllığına Galatasaray spor camiasına kiralayacağını hatırlattı. Tıraş,
"Önümüzdeki yıl en geç bu vakitlerde Galatasaray stadımızı, 52 bin
kişilik kompleksimizi kullanmaya başlayacaktır" diye konuştu.
Varyap Yönetim Kurulu Başkanı Varlıbaş
Varyap Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Varlıbaş ise Varyap'ın "30 yıldan beri Türk inşaat sektöründe
gayrimenkul yatırım ortaklıklarıyla, geliştirdiği projelerle ve
işlerini zamanından önce teslim ederek" bugünlere geldiğini söyledi.
Firmanın başarılarının sebebini,
"işe gösterilen hassasiyet, güçlü ve güvenli kadrolar ile zamanında işi
teslim etmeye odaklanma" olarak açıklayan Varlıbaş, Seyrantepe Spor
Kompleksinin yapımında da aynı hassasiyetin gösterileceğini ifade etti.
Varlıbaş, "Kimse merak etmesin, kimsenin endişesi olmasın. Biz
aldığımız her işi her zaman en iyi şekilde yaparız. Seyrantepe Stadı
zamanında hatta mümkün olursa zamanından da önce bitirilerek Türk
inşaat, Türk spor camiasına teslim edilecek. Bizler de Türk inşaat
sektörü olarak böyle bir stad yapmanın gururunu taşımış olacağız" dedi.
Bu arada, daha önce açıklamayı yapacağı bildirilen TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar toplantıya katılmadı.