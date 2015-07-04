Varufakis: Avrupa'nın yaklaşımı terörizm



Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis İspanyol El Mundo gazetesine verdiği demeçte "Yunanistan'a yaptıkları şeyin tek bir adı var: terörizm" şeklinde konuştu.

Yunanistan Maliye Bakanı "Neden bizi bankaları kapatmaya zorladılar? İnsanları korkutmak için. Ve mesele terör yaymak olduğu zaman, bu terörizm olarak adlandırılır. Ancak ben korkunun galip geleceğine inanmıyorum" açıklamasını yaptı.

Referandumdan "hayır" yanıtı çıkması halinde Başbakan Aleksis Tsipras'in Brüksel'de bir uzlaşmaya varacağına inandığını kaydeden Varufakis, "Eğer ülkem unufak olursa, bir trilyon euro kaybedilecek. Bu çok ciddi bir rakam. Avrupa'nın bunu göze alabileceğini pek sanmıyorum" açıklamasını yaptı.

Bu yüzden pazartesi günü referandum sonucundan bağımsız olarak bir uzlaşmaya varılacağına "kesinlikle emin olduğunu" söyleyen Varufakis, salı günü bankaların açılacağına dikkat çekerek, referandumdan "evet" sonucunun çıkmasının ise "düzeltilemeyecek etkileri olacağı" uyarısını yaptı.